إنديان ويلز: نادال يتابع مسيرته المثالية وهاليب إلى نصف النهائي

فريدريك براون ا ف ب

الاسباني رافايل نادال خلال مباراته أمام الأميركي رايلي أوبلكا قي الدور الرابع من دورة إنديان ويلز لأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب في 16 آذار/مارس 2022

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تابع الاسباني رافايل نادال مسيرته المثالية منذ مطلع العام الحالي وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه الصعب على الأميركي رايلي أوبلكا 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).

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ورفع ابن الـ 35 عاماً والمتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في رقم قياسي جديد لعدد بطولات الغراند سلام (21)، انتصاراته المتتالية إلى 18 منذ بداية 2022، كما أبقى على آماله قائمة بلقب رابع في كاليفورنيا.

وقاوم نادال "العملاق" الأميركي البالغ 2.11 م إضافة إلى ارسالاته الصاروخية التي بلغ البعض منها 140 كلم/س.

أنقذ أوبلكا نقطة الكسر الوحيدة في المجموعة الاولى، في حين انتظر نادال الشوط الفاصل "تاي بريك" للتقدم 4-3، قبل أن يرتكب الأميركي ثلاثة أخطاء متتالية ليخسر المجموعة.

في المجموعة الثانية، منح نادال منافسه فرصة لكسر إرساله بخطأ مزدوج في الشوط الخامس لينقض الاميركي عليها، لكن من دون أن يتمكن من الاستفادة من نقطة كسر في الشوط التالي، لينقذ نادال ثلاث كرات لكسر ارساله في الشوط السابع قبل أن يرد بدوره بكسر ارسال منافسه معادلاً النتيجة 4-4.

وتقدم نادال في الشوط الفاصل، وبعدما أنقذ أوبلكا نقطتين ضده، حسم الإسباني النتيجة بالفوز بالمجموعة فالمباراة.

وحقق الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (61) مفاجأة مدوية بفوزه الصعب على الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف سادسا 6-3 و6-7 (5-7) و6-4، ليتأهل للدور ربع النهائي لملاقاة الأميركي تايلور فريتز الذي قلب تأخره بمجموعة أمام الاسترالي أليكس دي مينور إلى فوز 3-6 و6-4 و7-6 (7-5).

وفاز الروسي أندري روبليف السابع على البولندي هوبرت هوركاش 7-6 (7-5) و6-4، ليضرب موعداً مع البلغاري غريغور دميتروف الفائز على الأميركي جون إيسنر 6-3 و7-6 (8-6).

وحقق روبليف فوزه الـ12 توالياً ليبلغ ربع نهائي دورة إنديان ويلز للمرة الاولى في مسيرته.

وعند السيدات، تأهلت الرومانية سيمونا هاليب الفائزة باللقب عام 2015 إلى نصف النهائي بفوزها السهل على الكرواتية بيترا مارتيتش (79) 6-1 و6-1.

ورفعت المصنفة أولى عالمياً سابقاً والـ 26 حالياً من مستواها الهجومي، لتقدم أفضل مباراة لها في كاليفورنيا حسمتها في أقل من 55 دقيقة أمام منافسة لم تظهر أبداً انها قادرة على الصمود ومتعبة.

وضربت هاليب المتوجة ببطولتي رولان غاروس (2018) وويمبلدون (2019) موعداً في نصف النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة رابعة عالمياً والفائزة على الأميركية ماديسون كيز (29) 6-1 و6-صفر في 52 دقيقة.

© 2022 AFP