إيران تعمل على انقاذ طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في الخليج (اعلام رسمي)

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لاحد الاحياء الشمالية الشرقية من طهران في 3 حزيران/يونيو 2014 غداة عاصفة رملية

طهران (أ ف ب) – غرقت سفينة شحن إماراتية في مياه الخليج قبالة سواحل إيران، وتعمل سلطات الجمهورية الإسلامية على لانقاذ طاقمها المؤلف من 30 شخصا، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي في طهران الخميس.

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وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن "سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 50 كلم قبالة عسلويه" في محافظة بوشهر المطلة على الخليج في جنوب إيران.

ونقلت عن مسؤول محلي في مجال سلامة الملاحة البحرية والموانئ قوله "بدأت عملية بحث لانقاذ أفراد طاقمها الثلاثين"، مشيرا الى أن هؤلاء قفزوا الى المياه وهم يرتدون سترات انقاذ.

وأفاد المسؤول أن أسباب الغرق ترتبط على الأرجح بالظروف المناخية، علما بأن منظمة الأرصاد الإيرانية أصدرت الأربعاء "تحذيرا" عند المستوى الأحمر جراء سرعة الرياح وحركة الأمواج في المنطقة البحرية حيث غرقت السفينة.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه "فور تبلغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر خبر تعرض السفينة الاماراتية الى خطر الغرق"، قامت بإرسال قطع بحرية لانقاذها "لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك مما أدى الى غرق السفينة".

وتعد عسلويه من المناطق الأساسية لانتاج الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الجمهورية الإسلامية.

© 2022 AFP