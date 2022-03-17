الاصابة تبعد زوله عن بايرن ميونيخ لأسابيع عدة

لويس جيني ا ف ب

نيكلاس زوله (وسط) في صراع على الكرة مع الهولندي فرنكي دي يونغ خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ الالماني مع برشلونة الاسباني في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. برشلونة في 14 ايلول/سبتمبر 2021

برلين (أ ف ب) – تعرّض بايرن ميونيخ، بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، لضربة قاسية بإصابة مدافعه الدولي نيكلاس زوله بتمزق عضلي خلال التمارين سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، وذلك بحسب ما أعلن النادي البافاري الخميس.

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وتعرض ابن الـ26 عاماً لهذه الإصابة في فخذه الأيسر خلال تمارين الأربعاء، وسيغيب بالتالي عن المباراة المقبلة في الدوري المحلي السبت ضد أونيون برلين، إضافة الى المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني ضد إسرائيل وهولندا في 26 و29 آذار/مارس الحالي.

وحتى أن تواجده مع الفريق البافاري في مباراتي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال في 5 أو 6 نيسان/أبريل ذهاباً و12 أو 13 منه إياباً (تحدد هوية المنافس الجمعة في القرعة) غير مضمونة أيضاً.

ويعتبر زوله من الركائز الأساسية في الخط الدفاعي لفريق المدرب يوليان ناغلسمان الى جانب الفرنسيين بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز، لاسيما في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها الفرنسي الآخر دايو أوباميكانو.

وتلقى ناغلسمان خبراً ساراً مع عودة المصابين الآخرين ليون غوريتسكا والكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي كورنتان توليسو الى التمارين واقترابهم من الوصول الى لياقة المباريات.

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