الولايات المتحدة قدّمت 500 مليون لقاح مضاد لكوفيد لبقية العالم (بلينكن)

ليا ميليس تصوير مشترك/ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – قدّمت الولايات المتحدة 500 مليون جرعة من اللقاحات لبقية العالم منذ تطوير هذا العلاج المضاد لكوفيد-19، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس.

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وأكد بلينكن في البيان "قدّمت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المجانية والآمنة والفعالة لأكثر من 110 بلدان واقتصادات حول العالم بهدف وحيد هو إنقاذ الأرواح".

والهدف الإجمالي لواشنطن هو توزيع 1,1 مليار جرعة لقاح.

وأضاف بلينكن أنه منذ بداية انتشار الوباء قبل أكثر من عامين بقليل، قدمت واشنطن "حوالى عشرين مليار دولار في شكل مساعدات صحية وإنسانية واقتصادية وتنموية لأكثر من 120 بلدا".

وتابع "استثمرنا أيضا ودعمنا تطوير القدرات التصنيعية للقاحات المضادة لكوفيد في إفريقيا وآسيا" مقدرا أن هذا الجهد الأميركي أحدث "الفرق في كل أنحاء العالم".

وقال بلينكن إن "هذه الجهود حاسمة لأن الوباء لم ينته بعد. ما زالت أرواح كثيرة معرضة للخطر في كل أنحاء العالم فيما تحاول البلدان التغلب على المتحورة أوميكرون والتعامل مع احتمال وجود متحوّرات جديدة".

وأكّد الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا أن بلاده ستكون "ترسانة اللقاحات في العالم".

وتؤكد إدارته أن التبرعات الأميركية باللقاحات تتم بدون شروط وليس في سبيل تحقيق أهداف دبلوماسية أو استراتيجية.

© 2022 AFP