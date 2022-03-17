بطولة إنكلترا: مشجع يربط نفسه بقائم المرمى خلال فوز إيفرتون على نيوكاسل

أنتوني ديفلين ا ف ب

ليفربول (أ ف ب) – أقدم مشجع على ربط عنقه بقائم المرمى خلال المباراة التي فاز فيها إيفرتون الساعي للهروب من الهبوط على ضيفه نيوكاسل 1-صفر على ملعب "غوديسون بارك" بهدف في الدقيقة 99، في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الخميس.

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وتبنّت مجموعة "جاست ستوب أويل" (أوقفوا النفط) هذه الحادثة في بيان، هي التي تضغط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.

وبعد توقف طويل للمباراة، نجح العاملون في الملعب في تحرير المشجع بعد أن قطعوا الرباط بالمقص.

وحصلت حادثة مماثلة خلال فوز ليفربول 2-صفر على أرسنال في ملعب الامارات في لندن الاربعاء عندما حاول مشجع ربط يديه بالقائم أيضًا.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على 80 في المئة من نيوكاسل، علمًا أن المملكة العربية هي أحد أكبر مصدري النفط حول العالم.

وبسبب الحادثة، منح الحكم 14 دقيقة من الوقت بدل الضائع، ما سمح للنيجيري أليكس إيوبي بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99 مانحًا ايفرتون الفوز الاول بعد سلسلة من أربع هزائم تواليًا في الدوري.

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده الى 25 نقطة في المركز السابع عشر، أول المراكز الآمنة، على بعد ثلاث نقاط من واتفورد الثامن عشر، علمًا أن "توفيز" لعبوا مباراتين أقل.

فيما مني نيوكاسل بالخسارة الثانثة تواليًا بعد سقوطه أمام تشلسي ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

© 2022 AFP