جائزة البحرين الكبرى: اصابة فيتل بكورونا وهولكنبيرغ بديلاً له

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب) – سيغيب بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن عن جائزة البحرين الكبرى، باكورة جولات العام الحالي من بطولة العالم للفورمولا واحد، لاصابته بفيروس كورونا، على أن يحلّ بدلاً منه مواطنه نيكو هولكنبيرغ بحسب ما أفاد الفريق الخميس.

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وبات فيتل المتوج باللقب العالمي مع ريد بول بين عامي 2010 و2013، منذ التجارب الشتوية الأسبوع الماضي على حلبة الصخير البحرينية أيضاً ثاني سائق يصاب بكورونا بعد الأسترالي دانيال ريكياردو والذي تماثل للشفاء وبات جاهزاً للعودة للجلوس خلف مقود سيارته ماكلارين.

وانضم فيتل، الفائز بـ 53 سباقاً في مسيرته، إلى لائحة طويلة من سائقي الفئة الاولى الذين التقطوا الفيروس بعد المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس، والكندي لانس سترول، والبريطاني بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والفنلندي كيمي رايكونن المعتزل نهاية العام الماضي، والروسي نيكيتا مازيبين الذي استغنى هذا العام فريقه هاس الأميركي عن خدماته على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا، كما أصيب العديد من مديري الفرق وغابوا عن جوائز كبرى.

وخارج الموسم التنافسي، تعرّض الفرنسي بيار غاسلي وشارل لوكلير من موناكو والبريطاني لاندو نوريس لوعكة صحية.

ويفتتح سباق البحرين الموسم الجديد للمنافسات الجمعة مع التجارب الحرة، على أن تقام التجارب الرسمية السبت وثم السباق الاحد.

© 2022 AFP