راشفورد وسانشو خارج تشكيلة إنكلترا لمباراتي سويسرا وساحل العاج الوديتين

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مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي ماركوس راشفود مسجلاً هدف الفوز لفريقه في مرمى وست هام في 22 كانون الثاني/يناير 2022

لندن (أ ف ب) – استُبعِدَ ماركوس راشفورد وزميله في مانشستر يونايتد جايدون سانشو من قبل المدرب غاريث ساوثغيت عن المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما المنتخب الإنكليزي في 26 و29 آذار/مارس الحالي ضد سويسرا وساحل العاج توالياً.

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كما استبعد ساوثغيت مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر من تشكيلة الـ25 لاعباً لهاتين المباراتين المقررتين على ملعب "ويمبلي" في لندن ضمن التحضيرات لمونديال قطر 2022.

وعاد بن وايت الى المنتخب نتيجة الأداء المميز الذي يقدمه مع أرسنال، فيما تواجد اسم مدافع كريستال بالاس مارك غويهي في تشكيلة "الأسود الثلاثة" لأول مرة.

وحل نيك بوب (بيرنلي) بدلاً من سام جونستون ليكون بين الحراس الثلاثة، كما عاد كل من ديكلان رايس (وست هام) وجيمس وورد-براوس (ساوثمبتون)، وغاب بن تشيلويل (تشلسي) وكالفين فيليبس (ليدز) بسبب الإصابة.

ولم يكن لوك شو اللاعب الوحيد في فريق ساوثغيت من مانشستر يونايتد وحسب، بل أنه الظهير الأيسر الوحيد المتخصص في هذا المركز ضمن التشكيلة التي استبعد عنها زميليه راشفورد بسبب تراجع مستواه وسانشو لوفرة المهاجمين بحسب ساوثغيت، رغم أنه بدأ يستعيد شيئاً من المستوى الذي كان عليه مع بوروسيا دورتموند الألماني قبل أن يحل الصيف الماضي في "أولد ترافورد" مقابل 95 مليون دولار.

واحتفظ إميل سميث رو (أرسنال) وكونور غالاغر (كريستال بالاس) بمكانيهما في التشكيلة التي انضما اليها خلال النافذة الدولية الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب كثرة الإصابات، فيما يشكل استبعاد ووكر عن التشكيلة المفاجأة الأبرز ما سيفتح الباب أمام ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) وريس جيمس (تشلسي) للمنافسة على مركز الظهير الأيمن.

© 2022 AFP