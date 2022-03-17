فورمولا واحد: دليل السائقين - الجزء الثاني

لويس جيني ا ف ب

باريس (أ ف ب) – تلقي وكالة فرانس برس نظرة على الجزء الثاني من دليل السائقين العشرين المشاركين في بطولة العالم للفورمولا واحد التي تَعد بفصل جديد من المواجهة النارية بين الهولندي ماكس فيرستابن والبريطاني لويس هاميلتون، بدءاً من يوم الأحد في البحرين.

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* أستون مارتن

- سيباستيان فيتل (ألمانيا)

أحرز بطل العالم أربع مرات أوّل منصة للفريق العائد عندما حلّ وصيفاً في أذربيجان العام الماضي. عبّر سائق ريد بول السابق عن معارضة قوية للغزو الروسي في أوكرانيا. بعدما أصبح أصغر سائق يحرز لقب بطولة الفئة الأولى، يخوض ابن الرابعة والثلاثين موسمه الخامس عشر بشكل كامل وهو متعطش لاثبات أحقيته بالعودة إلى المنصات.

- لانس سترول (كندا)

بعد اطلاقه من فريق وليامس كمراهق عام 2017، يأمل ابن الثالثة والعشرين في التفريق بين موهبته وكونه نجل مالك الفريق الملياردير. سجّل أسرع انطلاقة في 2020، لكن الموسم الماضي أخفق في تعزيز مرات صعوده على المنصة (3). حلّ في المركز الثالث عشر في الترتيب العام للسائقين، وراء زميله فيتل.

* ألبين

- فرناندو ألونسو (إسبانيا)

برز إبن الأربعين الموسم الماضي بعد عودته إلى الفئة الأولى. أظهر غريزته القتالية عندما احتجز هاميلتون في جائزة المجر مفسحاً المجال أمام زميله الفرنسي إستيبان أوكون لتحقيق فوزه الأوّل. لا يزال أمير أستورياس يبحث عن فوزه الأول منذ العام 2013.

- إستيبان أوكون (فرنسا)

يقارب ابن النورماندي البالغ 25 عاماً موسم 2022 بتفاؤل، ويتابع مسيرته على أمل رد الدين لوالده الميكانيكي لوران ووالدته التي قامت بتضحيات كبيرة لاطلاق مسيرته في الكارتينغ، علماً بأنهما باعا منزلهما وسكنا في عربة متنقلة لتمويل مسيرة نجليهما.

أوكون (يسار) مع زميله المخضرم ألونسو فرانك فيف ا ف ب

* ألفا روميو

- فالتيري بوتاس (فنلندا)

بعد خمس سنوات في ظل هاميلتون، تخلّى مرسيدس عن بوتاس الذي صقل موهبته على الطرق المتجمدة في بلاده. يتقدّم تشكيلة جديدة من فريق ألفا روميو بعد اعتزال مواطنه الجليدي كيمي رايكونن. يقول السائق السريع، المركّز دوماً، انه متحمس "لفصل جديد في مسيرتي".

- دجو غوانيو (الصين)

بعمر الخامسة، شاهد قدوته فرناندو ألونسو يتألق في مدينته شنغهاي التي استضافت باكورة سباقاتها عام 2004. حقق حلمه وسيكون أوّل صيني يشارك في الفئة الأولى. قال خلال اطلاق سيارة فريقه "أنا جاهز تماماً". ضمن مقعده بعد سلسلة من الألقاب ومنافسة على لقب الفئة الثانية العام الماضي. تتركز الانظار على كيفية تأقلمه مع زميله الفنلندي الخبير.

برز الصيني دجو غوانيو في منافسات الفورمولا 2 مراسل ا ف ب

* هاس

- ميك شوماخر (ألمانيا)

موسم أول صعب خاضه ميك، نجل بطل العالم سبع مرات الأسطورة ميكايل شوماخر. لم يحرز أية نقطة في موسم 2021، بعد تتويجه بلقب الفئة الثانية في 2020. يأمل أن تتحسّن سرعة سيارته لاثبات أحقيته بالتواجد بين الكبار.

- كيفن ماغنوسن (الدنمارك)

عاد ابن التاسعة والعشرين إلى هذه الرياضة مستفيدا من اقصاء الروسي نيكيتا مازيبين بسبب اجتياح بلاده أوكرانيا. يملك في جعبته 119 سباقاً وصعد على المنصة في بداياته عام 2014. حمل ألوان هاس بين 2017 و2020 وقاد لفترة مع ماكلارين ورينو. حلّ تاسعاً في بطولة 2018 وكانت مشاركته في تجارب البحرين الأخيرة واعدة.

* ألفاتاوري

- بيار غاسلي (فرنسا)

يأمل غاسلي في العودة بين كبار الفئة الأولى. بعد موسمين صعبين مع ريد بول وفريقه الرديف، حقق فوزه الأول في مونتسا عام 2020 وحصد 110 نقاط الموسم الماضي.

بيار غاسلي (وسط) مع زميله يوكي تسونودا (يمين) مازن مهدي ا ف ب

- يوكي تسونودا (اليابان)

تميّز موسمه الأول بسرعة عدوانية، صدامات وسلاطة لسانه مع مهندسي فريقه. كانت أبرز نتائجه حلوله رابعاً في السباق الأخير في أبوظبي. يأمل ابن الـ21 أن يثمر مجهوده في صالة اللياقة البدنية نتائج إيجابية رغم "أني أكره التمارين، لكن الموسم الماضي شعرت بأن نقطة ضعفي هي لياقتي البدنية. هذا شيئ احتاجه لخوض السباقات".

© 2022 AFP