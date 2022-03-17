في عدن آثار الحرب في كل مكان

صالح العبيدي ا ف ب

مبنى لوزارة السياحة اليمنية المدمر بسبب الحرب في عدن في الثاني من آذار/مارس 2022

عدن (أ ف ب) – في مدينة عدن في جنوب اليمن، يحاول السكان المضي في حياة طبيعية بعد ابتعاد المعارك نسبيا عنهم، لكن كلّ شيء يذكر بالحرب المتواصلة في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات: أبنية مدمرة، جدران مثقوبة، وصور تحيي ذكرى القتلى في كل مكان.

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ويقول محافظ المدينة أحمد حامد لملس خلال زيارة لصحافيين إلى مكتبه "ما زلنا نعاني من آثار الحرب"، مضيفا أن العام 2015 "كان بمثابة كارثة على عدن، دُمّرت البنية التحتية وتحطمت منشآت كثيرة".

وبدأ المتمردون الحوثيون حملة عسكرية ضد الحكومة في اليمن في العام 2014 للسيطرة على مقاليد الحكم، منطلقين من معقلهم في صعدة في الشمال، فاستولوا على مناطق عدة بينها العاصمة صنعاء. ووصلوا إلى عدن في العام 2015 وبقوا فيها لأشهر عدة، قبل أن تطردهم منها القوات الموالية للحكومة اليمنية. وتتّخذ الحكومة اليوم من المدينة الساحلية مقرا مؤقتا لها.

وتدخّل تحالف عسكري تقوده السعودية في النزاع منذ 2015 لمساندة الحكومة في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

وشهدت عدن أيضا تفجيرات عدة تبناها تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في مناطق يمنية عدة، وقتالا بين قوات الحكومة وقوات الانفصاليين الجنوبيين في 2018، ومرة أخرى في 2019، انتهى بمصالحة لإنقاذ التحالف في مواجهة الحوثيين.

قرب كورنيش في منطقة خور مكسر، ترتفع صورة محافظ عدن السابق جعفر سعد الذي اغتاله تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر 2015، مع عبارة "عدن لن تنساك". وقد سمّي الكورنيش على اسمه.

ونجا لملس من جهته من محاولة اغتيال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للأمم المتحدة.

في مطار المدينة الذي استهدف في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 بصواريخ بالستية، لم يسع أحد الى ترميم فجوة ضخمة ناتجة عن القصف، في أحد جدران صالة الوصول.

وتسبّب الهجوم في حينه بسقوط 26 قتيلا على الأقل.

أحد شوارع عدن في جنوب اليمن في الثالث من آذار/مارس 2022 صالح العبيدي ا ف ب

تردي خدمات

ويقول لملس إنّ الأوضاع المعيشية أثّرت "على الحالة النفسية للناس"، مشيرا إلى أنّ عدد سكان عدن تجاوز ثلاثة ملايين بعد الحرب مع وصول مئات آلاف النازحين اليها، مقارنة بمليون قبل الحرب.

لكنه يتمسك بالأمل قائلا "ما زالت عدن صامدة وتعود للحياة".

وترتفع أعلام دولة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" (دولة اليمن الجنوبي سابقا) في كل مكان، بينما تنتشر حواجز عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، القوة النافذة في الجنوب والمدعومة من الإمارات العضو في التحالف بقيادة السعودية، في كل الشوارع تقريبا، توقف السيارات وتفتشها، وتدقّق في هويات ركابها.

وخُطّت على بعض جدران المدينة شعارات من بينها "القات مضيعة للوقت والمال"، في إشارة إلى استهلاك نبتة القات المتوارث عبر الأجيال والذي يتمتع بشعبية بالغة لدى السكان، لكن يُنظر اليه أيضا على أنه يحد من النشاط، ويمكن أن يتسبب بتباطؤ في الإنتاج.

وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 90% من الذكور البالغين يمضغون القات طيلة ثلاث إلى أربع ساعات يومياً في اليمن الذي يواجه ملايين من سكانه خطر المجاعة. وتمضغ النساء أيضا القات، وكذلك الأطفال.

ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء المتكرّر وعدم توفر الخدمات وارتفاع الأسعار، إذ شهد الريال اليمني انهيارا حادا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما أثر على القدرة الشرائية للكثيرين.

وعلى الرغم من كون السمك وجبة مفضلة للكثيرين من سكان هذه المدينة الساحلية، فإنّ الظروف المعيشية الصعبة جعلتهم يعزفون عن شرائه.

ويتحسّر بائع الأسماك عمار عبد الله محمد (52 عاما) على تراجع أعداد الزبائن، ويقول لفرانس برس "الأسعار مرتفعة قليلا. الأسعار كانت متدنية سابقة، اليوم، فقط من يملك المال يشتري" السمك.

ويشير الأب لثلاث فتيات الذي يعمل في السوق منذ ثلاثين عاما "قبل الحرب كان كل شيء رخيصا".

ومع اقتراب فصل الصيف، يعبّر كثيرون عن قلقهم من ارتفاع درجات الحرارة في ظل انقطاع متواصل للكهرباء ونقص في الديزل لتشغيل المولدات.

"هنا لا شيء"

في منتجع على شاطىء البحر يعتبر من الأماكن القليلة التي تشكل متنفسا في المدينة، تقول سيدة كانت برفقة صديقتين، وكنّ يدخنن الشيشة والسجائر الإلكترونية، "لدي خبرة في (عمل) الفنادق والمكياج والمحاسبة"، مشيرة الى أنها تعمل في المجالات الثلاث لكسب قوتها.

وتضيف "الرواتب ضئيلة والوضع صعب وأكافح لعيش حياة كريمة".

ويحاول سكان عدن المضي في حياتهم الطبيعية وتخطّي تداعيات الحرب، رغم شكوك كثيرة تحيط بالمستقبل.

وتقول الشابة عبير (31 عاما) في المنتجع "نبحث عن الماء والغاز والبترول، ولكننا نضحك"، مضيفة "لا إنترنت ولا شبكة هواتف ولا شيء".

ويحمّل كثيرون في عدن الحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع، ولا يخفي البعض حنينهم الى الانفصال مرة أخرى.

ففي عام 1967، استقل جنوب اليمن بعد ثورة مسلحة بدأت عام 1963 ضد البريطانيين الذين كانوا يسيطرون على عدن. وتركّز الخطاب السياسي في تلك الفترة في أوساط القوميين في الشمال والاشتراكيين في الجنوب الذين قاموا بتأسيس النظام الماركسي الوحيد في العالم العربي، على هدف واحد وهو توحيد اليمن. وتحقّق ذلك في 1990.

وتتعالى أصوات اليوم منادية بالانفصال.

وتقول عبير (31 عاما) "كلّه سيء. انفصلنا أم لا. لا نريد أن نتوحّد مع الحوثيين في الشمال، وهنا الوضع سيء". وتستدرك "في صنعاء، هناك أمن وأمان وهناك كهرباء. هنا لا شيء".

© 2022 AFP