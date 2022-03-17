مقتل 21 شخصا في النيجر بهجوم على حافلة وشاحنة قرب بوركينا فاسو (مصادر أمنية ومحلية)

بوريما حاما ا ف ب

نيامى (أ ف ب) – قتل 21 شخصا على الأقل بينهم شرطيان وأصيب آخرون الأربعاء في هجوم يعتقد أن جهاديّين شنّوه على حافلة وشاحنة في منطقة تيلابيري في جنوب غرب النيجر قرب بوركينا فاسو، كما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة فرانس برس الخميس.

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وأوضح مصدر أمني ان "هجوما إرهابيا نفذه عناصر مدججون بالسلاح ظهر الاربعاء على دراجات نارية وفي مركبات، وأسفر عن مقتل 19 شخصا بين ركاب حافلة بينهم شرطيان واثنان آخران في الهجوم على شاحنة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أن الحافلة التابعة لشركة نيجيرية أشتعلت فيها النيران.

وأشار إلى أن راكبَي الشاحنة التي كانت تنقل فواكه وخضروات ماتا حرقا فيما أسفر الهجوم على الحافلة عن إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة من بينهم شرطي وقد تم أجلاؤهم إلى العاصمة نيامي لتلقي العلاج.

وعثر على سبعة ناجين من الحافلة بينهم أربع نساء وثلاثة رجال.

ووقع هذا الهجوم المزدوج في مقاطعة تيرا قرب نقطة تفتيش بيتلكول الحدودية الواقعة على مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع بوركينا فاسو، وهي دولة مجاورة يستهدفها أيضا الجهاديون بحسب مسؤول محلي.

© 2022 AFP