موسكو تقول إنها سددت 117 مليون دولار مترتبة عليها لفوائد سندات أجنبية (وزارة)

ناتاليا كوليسنيكوفا ا ف ب/AFP

مقر البنك المركزي الروسي في وسط موسكو في 28 شباط/فبراير 2022.

موسكو (أ ف ب) – أكدت روسيا الخميس أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات ما يبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصول لها في الخارج بسبب عقوبات غربية.

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وقالت وزارة المال في بيان إن "امر الدفع لتسديد فوائد سندات (...) بقيمة إجمالية تبلغ 117,2 مليون دولار (...) نفذ".

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت الأموال إلى "مصرف أجنبي" في 14 آذار/مارس.

وكان أمام موسكو حتى 16 آذار/مارس لتسديد هذا المبلغ الذي يشكل دفعة أولى من سلسلة دفعات مترتبة في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا جمّد جزء من الاحتياطات الروسية في الخارج بقيمة حوالى 300 مليار دولار بموجب العقوبات الغربية.

وتثير هذه العقوبات مخاوف من تخلف موسكو عن تسديد دفعات مترتبة عليها.

وشلت العقوبات الغربية جزءا من النظام المصرفي والمالي للبلاد وتسببت في انهيار سعر الروبل.

والتخلف عن السداد يقطع الدولة عن الأسواق المالية ويهدد عائدتها لسنوات.

© 2022 AFP