يوروبا ليغ: برشلونة الى ربع النهائي ووست هام يطيح إشبيلية المتخصص

الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ يحتفل بهدفه مع برشلونة ضد غلطة سراي على ملعب "نيف" في إسطنبول في اياب الدور ثمن النهائي من لدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في 17 آذار/مارس 2022

باريس (أ ف ب) – تخطى برشلونة صخب الجماهير التركية وحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه 2-1 على غلطة سراي في إياب الدور ثمن النهائي الخميس، فيما أطاح وست هام الإنكليزي إشبيلية الإسباني المتخصص في المسابقة بفوزه عليه 2-صفر بعد التمديد.

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وكان برشلونة وغلطة سراي تعادلا سلبًا الأسبوع الماضي في كاتالونيا ممهدَّين لمباراة نارية في الإياب، حسمها الضيوف لصالحهم بهدفي بيدري (37) والغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (49)، بعد أن افتتح البرازيلي ماركاو التسجيل لأصحاب الارض (28).

وشكلت هذه المباراة آخر استعداد لبرشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب ضد غريمه ريال مدريد متصدر الليغا في ملعب سانتياغو برنابيو الاحد، رغم أن آماله بالمنافسة على اللقب المحلي تبدو ضئيلة.

وواصل برشلونة نتائجه الرائعة مع مدربه تشافي هرنانديس وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في جميع المسابقات، علمًا أنه لم يخسر في آخر 12 مواجهة في الدوري ما سمح له بالارتقاء الى المركز الثالث بعد بداية صعبة أطاحت المدرب الهولندي رونالد كومان وأعادت ابن النادي داخل أسواره.

وكان برشلونة خرج هذا الموسم من الدور الاول لدوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2000-2001، وتبقى يوروبا ليغ أمله الوحيد للخروج بلقب هذا الموسم أو حتى التأهل الى المسابقة القارية الام مع اشتداد المنافسة على المقاعد المؤهلة في الدوري الاسباني.

"نقطة تحوّل"

قال تشافي بعد الفوز "قدمنا مباراة بشخصية كبيرة. كان من الرائع أن نكافح في ملعب كهذا وأمام فريق جيد جدًا".

وتابع "عرفوا كيف يدافعوا أمامنا ولكن كنا صبورين. أنا سعيد جدًا للاعبين. هذه نقطة تحوّل لمشروعنا".

وواجه تشافي مواطنه دومينيك تورنت، مدرب غلطة سراي، الذي كان ضمن الجهاز الفني لبرشلونة بين 2007 و2012 مع المدرب بيب غوارديولا في الفترة الذهبية للنادي الكاتالوني عندما كان تشافي لاعبًا.

وفي أجواء صاخبة جدًا في ملعب "نيف"، افتتح غلطة السراي التسجيل عندما نفذ الروماني ألكسندرو تشيكالداو الكرة من ركنية ارتمى لها ماركاو وتابعها رأسية منخفضة مفلتًا من رقابة فيران توريس (28)، ليحتفل بركله راية الركنية ويكسرها ما اضطر لاستبدالها بأخرى.

ورد النادي الكاتالوني بهدف جميل لبيدري، الفائز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عامًا، عندما مرر له توريس الكرة اخل المنقطة وبدا أنه سيسددها سريعًا قبل أن يفلت من المدافع الاول الذي حاول إبعادها منه بتدخل ومن ثم تجاوز الثاني قبل أن يسددها بهدوء في الشباك (37).

ولم يتأخر الفريق المتوج بطلا لدوري الابطال خمس مرات في مضاعفة تقدمه مع انطلاق الشوط الثاني، عندما تصدى أولا الحارس الإسباني إينياكي بينيا لتسديدة بوسكيتس، لتتهيأ أمام بيدري الذي سددها من مسافة قريبة، تألق مرة ثانية الحارس في التصدي لها لتعود الى دي يونغ مررها الى أوباميانغ الذي نجح هذه المرة في التفوق على الحارس من امام باب المرمى (49).

وكانت الانتكاسة الوحيدة لبرشلونة إصابة ظهيره الايمن الاميركي سيرجينيو ديست في العضلة الخلفية لفخذه الايسر ليخرج في الدقيقة 56 ما يهدد مشاركته في الكلاسيكو، علمًا أنه من المتوقع أن يشغل البرازيلي المخضرم داني ألفيش غير المسجل للمنافسة في يوروبا ليغ هذا المركز ضد ريال.

يارمولينكو يطيح إشبيلية

في لندن، سجل الأوكراني أندري يارمولينكو الذي يتعرض بلده لغزو روسي الهدف الثاني في فوز وست هام 2-صفر على إشبيلية، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (6)، في الدقيقة 112.

وكان إشبيلية تفوق ذهابًا 1-صفر في الأندلس بهدف المغربي منير الحداداي، إلا أن وست هام كان له كلمة أخرى في العاصمة الانكليزية بعد أن عادل التشيكي توماش سوتشيك برأسية في الدقيقة 39، لتبقى النتيجة على حالها ويلجأ الفريقان الى التمديد.

وفي الشوط الاضافي الثاني، سدد الإسباني بابلو فورنالس كرة قوية تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو لتتهيأ أمام يارمولينكو تابعها في الشباك.

وحصد إشبيلية أربعة ألقاب في العقد الماضي في 2014 و2015 و2016 و2020، أضافها الى عامي 2006 و2007، لكنه سيحرم هذا العام من خوض النهائي على أرضه في ملعب رامون سانشيس بيسخوان في 18 أيار/مايو.

وبلغ أينتراخت فرانكفورت الالماني الدور المقبل بطريقة دراماتيكية بتعادله 1-1 امام ضيفه ريال بيتيس الاسباني في الوقت بدل الضائع من الشوط الاضافي الثاني، عندما كانت المباراة متجهة الى ركلات الترجيح، سجله لاعب الخصم الارجنتيني غيدو رودريغيس بالخطأ في مرماه.

وكان فرانكفورت فاز 2-1 في إسبانيا، إلا أن بيتيس فرض التمديد في ألمانيا بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي عبر بورخا إيغليسياس (90)، ليرد فرانكفورت بطريقة مريرة مماثلة.

وتأهل الى ربع النهائي براغا البرتغالي بعد تعادله 1-1 على أرض موناكو الفرنسي بعد تفوقه عليه 2-صفر ذهابًا، ولحق به أتالانتا الايطالي الذي جدد فوزه 1-صفر على باير ليفركوزن في ألمانيا بعدما تفوق عليه 3-2 الاسبوع الماضي، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي رغم خسارته 2-1 ضد النجم الاحمر الصربي بعد بفوزه على ارضه 3-صفر ذهابًا.

وكان لايبزيغ الالماني عبر من دون أن يلعب بعد إقصاء منافسه سبارتاك موسكو بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وتسحب قرعة ربع النهائي ونصف النهائي الجمعة في مقر ويفا في نيون السويسرية، فيما يقام ربع النهائي في 7 و14 نيسان/أبريل، نصف النهائي في 28 نيسان/أبريل و5 أيار/مايو والنهائي في 18 أيار/مايو.

© 2022 AFP