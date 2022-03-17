يوروبا ليغ: برشلونة يتخطى صخب اسطنبول ويبلغ ربع النهائي

الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ يحتفل بهدفه مع برشلونة ضد غلطة سراي على ملعب "نيف" في إسطنبول في اياب الدور ثمن النهائي من لدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في 17 آذار/مارس 2022

باريس (أ ف ب) – تخطى برشلونة صخب الجماهير التركية وحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه 2-1 على غلطة سراي في إياب الدور ثمن النهائي الخميس.

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وكان الفريقان تعادلا سلبًا الأسبوع الماضي في كاتالونيا ممهدَّين لمباراة نارية في الإياب، حسمها الضيوف لصالحهم بهدفي بيدري (37) والغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (49)، بعد أن افتتح البرازيلي ماركاو التسجيل لأصحاب الارض (28).

وشكلت هذه المباراة آخر استعداد لبرشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب ضد غريمه ريال مدريد متصدر الليغا في ملعب سانتياغو برنابيو الاحد، رغم أن آماله بالمنافسة على اللقب المحلي تبدو ضئيلة.

وواصل برشلونة نتائجه الرائعة مع مدربه تشافي هرنانديس وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في جميع المسابقات، علمًا أنه لم يخسر في آخر 12 مواجهة في الدوري ما سمح له بالارتقاء الى المركز الثالث بعد بداية صعبة أطاحت المدرب الهولندي رونالد كومان وأعادت ابن النادي داخل أسواره.

وكان برشلونة خرج هذا الموسم من الدور الاول لدوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2000-2001، وتبقى يوروبا ليغ أمله الوحيد للخروج بلقب هذا الموسم أو حتى التأهل الى المسابقة القارية الام مع اشتداد المنافسة على المقاعد المؤهلة في الدوري الاسباني.

وواجه تشافي مواطنه دومينيك تورنت، مدرب غلطة سراي، الذي كان ضمن الجهاز الفني لبرشلونة بين 2007 و2012 مع المدرب بيب غوارديولا في الفترة الذهبية للنادي الكاتالوني عندما كان تشافي لاعبًا.

وأجرى تشافي ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي بدأت ذهابًا، مشركًا أوباميانغ في الهجوم بدلا من الهولندي ممفيس ديباي، فيما أعاد المخضرم سيرجيو بوسكيتس الى خط الوسط مكان نيكولاس غوانزاليس وجيرارد بيكيه في الدفاع بدلا من الاوروغواني رونالد أراوخو.

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