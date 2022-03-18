إنديان ويلز: نادال يقصي "المشاغب" كيريوس ويواصل الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة

فردريك براون ا ف ب

الاسباني رافايل نادال والاسترالي نيك كيريوس بعد انتهاء مباراتهما في الدور ربع النهائي لدورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في 17 آذار/مارس 2022

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – واصل الاسباني رافايل نادال، المصنف رابعاً عالمياً، الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في عام 2022 بفوزه الصعب على "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس (132) 7-6 (7-صفر) و5-7 و6-4، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

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وبعدما بات في كانون الثاني/يناير صاحب الرقم القياسي لعدد الالقاب في بطولات الغراند سلام (21) اثر فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، رفع نادال عدد انتصاراته المتتالية منذ مطلع العام الحالي إلى 19 فوزاً.

وضرب نادال، الساعي للقبه الرابع في كاليفورنيا، في المربع الذهبي موعداً مع مواطنه كارلوس ألكاراس التاسع عشر والذي جرد البريطاني كاميرون نوري الثاني عشر من اللقب بالفوز عليه 6-4 و6-3.

وبات ألكاراس، المتوج في دورة ريو دي جانيرو في شباط/فبراير، في سن الـ 18 عاماً ثاني أصغر لاعب يصل إلى نصف نهائي إنديان ويلز بعد الأميركي أندريه أغاسي الذي حقق هذا الانجاز عام 1988 في سن الـ 17 عاماً.

وقال نادال "شعرت بالحظ لفوزي بالمجموعة الاولى كوني تمكنت من قلب تأخري أمام كيريوس 4-5، فحظوظ الفوز بهذه المجموعة كانت قرابة 10 في المئة، أو ربما أقل. حصل ذلك، ولعبت كرات جيدة".

وأضاف "نيك هو أحد أبرز اللاعبين الموهوبين من دون أدنى شك. عندما يلعب بحافز كبير وبشغف هو أحد اللاعبين الذين بامكانهم احداث الكثير من الاضرار باسلوب لعبك والفوز بمواجهة أي لاعب آخر".

واحتاج نادال إلى ساعتين و48 دقيقة لاقصاء منافسه الصاعد من التصفيات في مباراة ارتكب خلالها، بخلاف عادته، الكثير من الاخطاء المباشرة، منها 7 أخطاء مزدوجة، في حين قارع كيريوس "الماتادور" اثناء التبادلات.

في المجموعة الأولى، استهل كيريوس المباراة بكسر ارسال الاسباني ليتقدم 2-1، قبل أن يرد الاخير له التحية ليعادل النتيجة 5-5، ويعود ويسحقه في الشوط الفاصل 7-صفر، فيما عمد كيريوس الغاضب إلى تحطيم مضربه بالارض موجهاً إهانه لفظية إلى أحد المشجعين، ما دفع الحكم إلى معاقبته بنقطة حسمت المجموعة.

وظل كيريوس العائد للتألق في ملاعب الكرة الصفراء بعدما غاب خلال عام 2020 بسبب فيروس كورونا وتراجع مستواه في 2021، لصيته بكونه من اللاعبين الموهوبين والمشاغبين، ليحسم المجموعة الثانية لصالحه بعد كسر ارسال منافسه.

ورفع نادال مستواه في المجموعة الثالثة، فيما تابع كيريوس استعراضه الغاضب وعندما كسر الاسباني ارساله ليتقدم 4-3 توجه إلى الحكم بكلمات نابية طالباً منه السيطرة على الجماهير التي كانت تحدث ضجة اثناء التبادلات.

ولم ينتظر نادال كثيراً ليعاقب الاسترالي، فحسم المجموعة الثالثة لصالحه 6-4 وبالتالي المباراة.

وهو الفوز السادس لنادال في 9 مواجهات مع كيريوس.

© 2022 AFP