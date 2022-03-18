استبعاد مفاجئ لدي خيا من وديّتي إسبانيا

أوسكار ديل بوسو ا ف ب/ارشيف

لم يلعب دي خيا مع منتخب "لا روخا" منذ تشرين الاول/أكتوبر 2020

مدريد (أ ف ب) – استُبعد الحارس دافيد دي خيا، حامي عرين مانشستر يونايتد الانكليزي، الجمعة من تشكيلة منتخب إسبانيا للمباراتين الوديتين نهاية الشهر الحالي ضمن النافذة الدولية، فيما استدعى المدرب لويس إنريكي حارس برنتفورد دافيد رايا.

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لم يلعب دي خيا مع منتخب "لا روخا" منذ تشرين الاول/أكتوبر 2020 ولكنه استدعي في النافذة الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ويقدم مستويات مذهلة مع فريقه هذا الموسم.

لكن يبدو أن إنريكي لديه شكوك حول توزيع دي خيا للكرة في الاسلوب الذي تلعب به إسبانيا، فيما أشاد برايا في هذا الجانب خلال المؤتمر الصحافي الجمعة.

قال في هذا الصدد "يلعب بشكل جيد جدًا منذ فترة طويلة وأريد حقًا أن أراه كيف يلعب مع المنتخب الوطني".

وتابع "أعتقد أنه يتمتع بالصفات ليكون حارس مرمى جيدا للمنتخب الوطني، بسبب جودته وقدرته على التعامل مع أي حالة والكرة بين قدميه والسيطرة عليها، وهو شيء يفعله حارس منتخبنا. ربما كانت مفاجأة للكثيرين، لكن ليس لنا".

وعاد الى التشكيلة كل من لاعب وسط برشلونة المتألق الشاب بيدري، ظهير أيسر تشلسي الانكليزي ماركوس ألونسو وجناح أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتني.

ولم يستدع لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس، إلا أن إنريكي أكد أنه فضّل إراحة ابن الـ33 عامًا بعد خوضه العديد من المباريات مع النادي الكاتالوني هذا الموسم.

وتلعب إسبانيا التي تأهلت الى نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في قطر مع ألبانيا وإيسلندا وديًا في 26 و29 الشهر الحالي تواليًا.

وهنا تشكيلة المنتخب:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الإنكليزي)، دافيد رايا (برنتفورد الإنكليزي).

الدفاع: ماركوس ألونسو (تشلسي الانكليزي)، إريك غارسيا وجوردي ألبا (برشلونة)، أيميريك لابورت (مانشستر سيتي الإنكليزي)، باو توريس (فياريال)، دييغو يورنتني (ليدز يونايتد الانكليزي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، سيسار أسبيليكويتا (تشلسي الإنكليزي).

خط الوسط: بيدري وغافي (برشلونة)، كارلوس سولير (فالنسيا)، رودري (مانشستر سيتي الانكليزي)، كوكي وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد).

الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، بابلو سارابيا (سبورتينغ البرتغالي)، ييريمي بينو (فياريال)، داني أولمو (لايبزيغ الالماني)، ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي)، راوول دي توماس (إسبانيول).

© 2022 AFP