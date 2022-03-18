دوري أبطال أوروبا: تشلسي-ريال ومانشستر سيتي-اتلتيكو الأبرز في ربع النهائي

فابريس كوفريني اف ب

المدافع الدولي الفرنسي السابق ميكايل سيلفيستر (يمين) والأمين العام المساعد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الايطالي جورجو ماركيتي خلال عملية سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا في مدينة نيون السويسرية في 18 آذار/مارس 2022.

نيون (سويسرا) (أ ف ب) – ستكون المواجهتان بين تشلسي الإنكليزي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (13 مرة) من جهة، ومانشستر سيتي الإنكليزي وأتلتيكو الإسباني من جهة اخرى، الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

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وتعتبر المباراة ثأرية لريال مدريد الذي خرج على يد تشلسي بالذات في الدور نصف النهائي الموسم الماضي (1-1 في مدريد ثم 2-صفر في لندن) في طريقه لاحراز اللقب القاري الثاني في تاريخه في المسابقة الاهم بفوزه على جاره مانشستر سيتي 1-صفر.

وكان تشلسي تخطى بسهولة منافسه الفرنسي ليل في ثمن النهائي بفوزه عليه ذهابا وايابا 2-صفر ثم 2-1.

في المقابل، اطاح ريال مدريد باحد ابرز الفرق المرشحة لاحراز اللقب وهو باريس سان جرمان الفرنسي، فبعد خسارته امام فريق العاصمة الفرنسية على ملعب "بارك دي برانس" صفر-1 ذهابا، قلب تخلفه صفر-1 في الشوط الاول ايابا بثلاثة اهداف لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة في نصف الساعة الاخير.

ويضم ريال مدريد لاعبين قادمين من تشلسي في السنوات الاخيرة هما حارس المرمى تيبو كورتوا والجناح البلجيكي ادين هازار البعيد عن مستواه هذا الموسم، كما ان مدرب فريق العاصمة الاسبانية الايطالي كارلو انشيلوتي سبق له الاشراف على تدريب تشلسي عام 2009 وقاده الى احراز الثنائية المحلية في موسمه الاول معه قبل ان يقال من منصبه في الموسم الثاني بعد خروج فريقه خالي الوفاض.

وبعد ان اخرج مانشستر يونايتد الانكليزي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتوجه اتلتيكو مدريد الى المدينة الانكليزية الشمالية ليواجه الطرف الاخر مانشستر سيتي. كما واجه اتلتيكو مدريد فريقا انكليزيا اخر يبعد عن مدينة مانشستر نحو 50 كلم وهو ليفربول في دور المجموعات وخسر امامه ذهابا وايابا 2-3 وصفر-2.

في المقابل، رأفت القرعة بالعملاقين البافاري بايرن ميونيخ والانكليزي ليفربول حيث اوقعتهما في مواجهة فريقين في متناولهما اقله على الورق وهما فياريال الاسباني وبنفيكا البرتغالي.

وكان فياريال حقق نتيجة لافتة في اياب ثمن النهائي بالحاقه هزيمة قاسية بيوفنتوس الايطالي بثلاثية نظيفة في تورينو بعد تعادلهما ذهابا 1-1.

اما بنفيكا، فاخرج بدوره اياكس امستردام الهولندي بالفوز عليه في عقر داره ايابا 1-صفر بعد تعادلهما 2-2 في لشبونة.

وهنا قرعة الدورين ربع ونصف النهائي:

- ربع النهائي:

1- تشلسي (انكلترا) - ريال مدريد (اسبانيا)

2- مانشستر سيتي (انكلترا) - اتلتيكو مدريد (اسبانيا)

3- فياريال (اسبانيا) - بايرن ميونيخ (المانيا)

4- بنفيكا (البرتغال) - ليفربول (انكلترا)

- نصف النهائي:

الفائز في المباراة رقم 2 - الفائز ضد الفائز في المباراة رقم 1

الفائز في المباراة رقم 4 - الفائز في المباراة رقم 3

وتقام مباريات ربع النهائي في 5 و6 نيسان/أبريل ذهابا، و12 و13 منه إيابا، على أن تقام مباراتا نصف النهائي في 26 و27 الشهر المقبل ذهابا و3 و4 أيار/مايو المقبل إيابا، فيما يحتضن ملعب "استاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية في 28 منه.

© 2022 AFP