دوري "أن بي ايه": ديترويت يستعيد التوازن بفضل 51 نقطة لباي في سلة ماجيك

لاعب ديترويت بيستونز صديق باي خلال المباراة ضد المضيف أورلاندو ماجيك (134-124) في دوري كرة السلة الأميركي في 17 آذار/مارس 2022.

ميامي (أ ف ب) – حسم ديترويت بيستونز قمة متذيلي ترتيب المنطقة الشرقية أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 134-120 بفضل 51 نقطة لجناحه صديق باي في مباراة هامشية هي الوحيدة المبرمجة الخميس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وفرض باي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 10 ثلاثيات من أصل 14 محاولة، وأضاف 17 نقطة من داخل القوس بينها سبع رميات حرة، وكان قريباً من تحقيق "دابل دابل" مع تسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

وكشر باي عن أنيابه في الربع الأول بتسجيله 21 نقطة قبل أن يواصل هوايته التهديفية لينهي المباراة برصيد 51 نقطة وهو رقم قياسي شخصي في مسيرته الاحترافية.

وساهم مارفين باغلي في الفوز الأول لبيستونز بعد أربع هزائم متتالية بتسجيله 20 نقطة مع 11 متابعة بينها 7 دفاعية، وأضاف إيساه ستيوارت 16 نقطة مع 10 متابعات بينها 7 دفاعية.

في المقابل، برز الألماني الواعد فرانتس فاغنر (20 عاماً) في صفوف ماجيك بتسجيله 26 نقطة، وأضاف شقيقه الأكبر موريتس (24 عاماً) 16 نقطة والبديل تيرينس روس 17 نقطة.

وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وحسم ماجيك ربعها الأوّل بفارق سلة واحدة (39-37)، قبل أن يفرض بيستونز أفضليته ويحسم الأرباع المتبقية في صالحه 36-23 و33-32 و28-26 توالياً.

وفقد الفريقان حظوظهما في المنافسة على البطاقات الثماني المؤهلة الى الادوار الإقصائية "البلاي أوف" كونهما يملكان أسوأ سجل في المنطقة الشرقية بتواجد بيستونز في المركز الرابع عشر برصيد 20 فوزاً و50 خسارة، وماجيك في المركز الخامس عشر الأخير مع 18 فوزاً و50 خسارة.

© 2022 AFP