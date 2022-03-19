الشرطة الاسرائيلية تطلق النار على فلسطيني طعن اسرائيلياً

احمد الغرابلي اف ب

قوات امن اسرائيلية قرب المكان الذي شهد مهاجمة فلسطيني لعناصر في الشرطة في القدس القديمة في السابع من اذار/مارس 2022

القدس (أ ف ب) – أعلنت الشرطة الاسرائيلية السبت أنها اطلقت النار على مهاجم فلسطيني طعن أحد المارة في القدس، و قامت "بتحييده".

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قالت الشرطة في بيان إن "عناصر من شرطة لواء القدس أطلقوا النار لتحييد المشتبه به".

اوضحت جمعية نجمة داود الحمراء للاسعاف أن الضحية إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره وأصيب بجروح طفيفة.

والفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في العشرينات من عمره وتم نقله "في حالة خطيرة"، بحسب المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي زكي هيلر.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس الشرطة وهي تحمل ملابس المهاجم الملطخة بالدماء.

ووقع الهجوم في القدس الغربية قرب مفترق طرق مع القطاع الشرقي للمدينة. وتشهد القدس صدامات متكررة.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 ومدى أشهر، شهدت القدس والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل عمليات طعن ضد اسرائيليين نفذ معظمها شبان فلسطينيون معزولون. وتراجع عدد هذه الهجمات لكنها لاتزال تحدث بشكل متقطع.

في مطلع آذار/مارس، أعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها أردت فلسطينيا طعن بسكين شرطيين متمركزين في القدس القديمة.

ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني و مئتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وأعلنت ضمها لاحقا من دون أن تعترف الأسرة الدولية بذلك.

وتَواصل الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره القانون الدولي غير شرعي، في عهد كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ 1967.

© 2022 AFP