بطولة إنكلترا: أرسنال يعزز حظوظه بدوري الأبطال

ادريان دينيس ا ف ب

لندن (أ ف ب) – عزّز أرسنال حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الثمين خارج ملعبه على استون فيلا 1-صفر في المرحلة الثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم السبت.

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ورفع أرسنال رصيده في المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، إلى 54 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي خاض مباراة أكثر.

والفوز هو الخامس تواليا لارسنال خارج ملعبه وذلك للمرة الأولى منذ أيار/مايو عام 2015، علماً بأنه يطمح للعودة إلى المسابقة القارية الأولى للمرة الأولى منذ 2017.

واستعاد ارسنال بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه على أرضه أمام ليفربول صفر-2 في منتصف الاسبوع في مباراة مؤجلة، في مباراة كان فيها الطرف الافضل قبل أن يسجل ليفربول هدفين في الدقائق الـ25 الاخيرة.

غاب عن ارسنال حارس مرماه الأساسي المتألق بشكل لافت هذا الموسم آرون رامسدايل لاصابة في وركه، في حين لم يشارك المهاجم البرازيلي الشاب غابريال مارتينيلي لمرضه، فحل بدلا منهما الالماني برنارد لينو واميل سميث رو في التشكيلة الاساسية.

كان ارسنال الطرف الافضل في الشوط الاول وسنحت له اكثر من فرصة جيدة لافتتاح التسجيل ابرزها تصويبة من الغاني توماس بارتي بعد هجمة مرتدة سريعة بين يدي حارس ارسنال السابق إيميليانو مارتينيس (8). وتدخل مارتينيس بعدها بقليل عندما انقذ مرماه من هدف عكسي لزميله المدافع ارزي كونسا.

ونجح ارسنال في افتتاح التسجيل عبر تسديدة زاحفة لجناحه الدولي بوكايو ساكا بعد معمعة داخل المنطقة (30).

في المقابل، لم ينجح استون فيلا في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث في الشوط الاول.

تحسن اداء استون فيلا في الشوط الثاني، الا ان مهاجميه لم يختبروا لينو كثيرا، لا بل كاد ساكا يضيف الهدف الثاني عندما اطلق كرة قوية مرت الى جانب القائم الايمن لفيلا (60).

وسنحت اول فرصة لاستون فيلا في هذا الشوط عندما سدد الاسكتلندي جون ماكغين كرة ارتطمت بأسفل القائم الايسر لارسنال (68).

واشرك مدرب استون فيلا واسطورة ليفربول ستيفن جيرارد داني اينغز بدلا من اولي واتكنز في خط المقدمة وكاد يسجل من اول فرصة له عندما سدد كرة رأسية سقطت على الشباك من فوق (84).

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