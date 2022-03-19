بطولة إيطاليا: نابولي يشدد الخناق على ميلان بثنائية أوسيمهن وإنتر يواصل نزيف النقاط

فيليبو مونتيفورتي اف ب

المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن (يسار) يحتفل بثنائيته في مرمى أودينيزي (2-1) في الدوري الايطالي في 19 آذار/مارس 2022.

روما (أ ف ب) – انتزع نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً بقلبه الطاولة على ضيفه أودينيزي بثنائية مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن السبت في المرحلة الثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

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وكان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الإسباني جيرارد دولوفيو في الدقيقة 22 بتسديدة زاحفة، لكن نابولي ضرب بقوة في الشوط الثاني وسجل هدفين عبر مهاجمه أوسيمهن في الدقيقتين 52 بضربة رأسية و63 بتسديدة "على الطاير" رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً على لائحة الهدافين، وإلى 15 هدفاً في مختلف المسابقات.

وأكمل أودينيزي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الإسباني بابلو ماري في الدقيقة 83.

وهو الفوز الثاني توالياً لنابولي والتاسع عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 63 نقطة منتزعاً المركز الأول بفارق الأهداف من ميلان الذي يحل ضيفاً على كالياري لاحقاً.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

من جهة أخرى، واصل إنتر ميلان حامل اللقب نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا 1-1.

وهو التعادل الثاني على التوالي لإنتر الذي يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا، بعد الأول أمام مضيفه تورينو بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية.

كما هو التعادل الرابع لإنتر ميلان في مبارياته السبع الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فقط فصعَّب نسبيا مهمته في الدفاع عن اللقب.

وعزز رجال المدرب سيموني إينزاغي موقعهم في المركز الثالث برصيد 60 نقطة مقابل 47 نقطة لفيورنتينا الثامن.

وفسح إنتر ميلان المجال أمام يوفنتوس الرابع لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة في حال فوز الأخير على ساليرنيتانا الأحد في ختام المرحلة.

وواجه إنتر ميلان ندية كبيرة من فيورنتينا وعانى الأمرين لبلوغ مرماه وإن كان فعلها في الدقيقة 40 عبر مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بمتابعة من مسافة قريبة بيد أن الحكم دانيلي شيفي ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

ونجح الضيوف في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني لاعب لاعب وسطهم الأوروغوياني لوكاس توريرا عندما تابع تمريرة من داخل المنطقة للأرجنتيني نيكولاس غونساليس بتسديدة قوية من مسافة قريبة داخل المرمى (50).

ولم تدم فرحة فيورنتينا سوى خمس دقائق حيث نجح المدافع الدولي الهولندي دنزل دامفريس في إدراك التعادل بضربة رأسية اثر تمريرة من الجناح الكرواتي إيفان بيريتشيتش (55).

وكاد البديل الدولي التشيلي أليكسيس سانشيس يمنح إنتر ميلان هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل المنطقة لكنها ارتطمت بأحد المدافعين وعلت العارضة (89).

في المقابل، أنقذ حارس المرمى الدولي السلوفيني المخضرم سمير هاندانوفيتش حامل اللقب من الخسارة بتصديه لانفراد البديل جوناثان إيكوني في الدقيقة الرابعة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب الأحد أيضاً فينيتسيا مع سمبدوريا، وإمبولي مع فيرونا، وروما مع لاتسيو، وبولونيا مع أتالانتا.

© 2022 AFP