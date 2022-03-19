بوبكا قلق بشأن سلامة الرياضيين الأوكرانيين

جنيف (أ ف ب) – أعرب أسطورة رياضة القفز بالزانة الأوكراني سيرغي بوبكا عن قلقه بشأن سلامة مواطنيه الرياضيين إثر الغزو الروسي لبلاده.

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وقال بوبكا، رئيس اللجنة الأولمبية الأوكرانية، في حديث إلى موقع اللجنة الأولمبية الدولية "أمضي كل ثانية من أيامي لتنسيق الجهود من أجل معرفة أماكن تواجد الرياضيين، مدربيهم وعائلاتهم وايجاد الطريق الأنسب لمساعدتهم".

وأضاف "بعض الرياضيين ومدربيهم وعائلاتهم لا يزالون في مناطق الحرب. نحاول مساعدتهم قدر المستطاع في ظل هذا الوضع".

واقرّ بوبكا (58 عاماً) نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى والفائز بذهبية القفز بالزانة ست مرات في بطولة العالم في الهواء الطلق وذهبية أولمبياد سيول 1988 بأن المهمة "صعبة جدا" مشيرا الى ان الاتصالات ببعض الرياضيين "غالبا ما تكون مقطوعة. نحن قلقون فعلا بشأن سلامتهم".

وأعرب بوبكا حامل الرقم السابق في اختصاصه عن أمله في مواصلة رياضيي بلاده المنافسة على الرغم من الحرب الدائرة على أرضهم وقال في هذا الصدد "يستطيع رياضيونا ان يكونوا ملهمين للآخرين مظهرين صمود الشعب الأوكراني، وللمساعدة على بعث رسالة تضامن وسلام" مستشهدا بالمنتخب الأوكراني البارالمبي الذي أنهى دورة الألعاب البارالمبية التي اقيمت في الصين أخيرا، في المركز الثاني في جدول الميداليات.

وختم "أنا متألم مما يحصل في بلادي وأبعث بنداء لوضع حد لهذه الحرب فورا".

© 2022 AFP