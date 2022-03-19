تصفيات مونديال 2022: مباراة العراق والإمارات في الرياض وبغداد ستلجأ إلى محكمة التحكيم

ستحرم الجماهير العراقية من مشاهدة مباراة العراق والامارات في العاصمة بغداد بعدما تم نقلها إلى السعودية

بغداد (أ ف ب) – ستقام مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، المنقولة من العاصمة بغداد إلى أرض محايدة لأسباب أمنية، في العاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي السبت، فيما أعلن الاتحاد العراقي نيته الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية "لتثبيت حقه في اللعب على أرضه".

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وقال الاتحاد القاري في بيان انه تقرّر نقل المباراة "من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى الرياض" إلى استاد الملك فهد الدولي، مبرراً ذلك بـ"الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة. تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا".

تابع "بناء على التقييم، ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، تقرّر نقل المباراة إلى مكان محايد".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني عن استهداف "مركز إسرائيلي" في شمال العراق الأحد الماضي، بعد ساعات من إعلان سلطات اقليم كردستان سقوط صواريخ بالستية أطلقت "من خارج الحدود" في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها.

وبعد ساعات من إعلان إقامة المباراة في الرياض، أعلن الاتحاد العراقي نيته الطعن لدى محكمة التحكيم لتثبيت حقه باللعب على أرضه "سيبقى (الاتحاد) مدافعاً عن حقهِ باللعبِ في أرضه بعد قرارِ رفع الحظر الدوليّ عن ملاعبنا.. ولن يتنازلَ عن مُكتسبٍ جاءَ بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحظر الدولي".

اعتبر ان قرار اللعب في أرض محايدة في السعودية "يُعدّ صدمةً كبيرةً وغير مُنصفٍ وظالماً ومُجحفاً بحق كرةِ القدم العراقيّة، ولم يَستند إلى الحقائق الموجودةِ على أرضِ الواقع، إذ إن التَقارير الأمنيّة كانت ممهورةً بالإشادةِ وحالةِ الاستقرار التامّ والأمن المُستتب".

أضاف انه بعد وصولِ القرار الأولي باقامة المباراة في أرض محايدة "أرسلَ الاتحاد العراقيّ رسالةً بمضمونٍ قوي وقانوني ورصينٍ إلى الاتحادِ الدولي من أجل العُدولِ عن قراره، وإنه في حالِ تَثبيت القرار من الفيفا فإن اتحاد الكرة سيتجه على إثره إلى محكمةِ كاس للدفاعِ عن حقه برفضه اللعب خارج أرضه لوجود مُقوماتِ النجاح والأمن في ملاعبنا، والتجاربُ السابقةُ تؤكدُ ذلك، وآخرها مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي التي أقيمت في ملعب المدينة الدولي ببغداد (الجمعة) التي حضرها 25 ألفَ متفرج، وجرت بانسيابيةٍ ودرجةٍ عاليةٍ من التَنظيم المميز".

سخط رسمي

وأثار نقل المباراة من العراق إلى أرض محايدة سخط المسؤولين العراقيين، بعد قرار فيفا الشهر الماضي رفع الحظر عن العراق لأسباب أمنية أيضاً.

قال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال الخميس بعد إعلان اتحاده نقل المباراة "لم نتوقع هذا القرار الصادم ونحن على بعد أيام من موعد مباراة الإمارات، وإذا ما سارت الامور بهذا الشكل وارغمنا للعب خارج أرضنا من حقنا أن نحدّد الملعب، وفي الوقت نفسه سنحتفظ بحقنا الكامل بكل الأمور ولن ندع أن يسلب حق العراق مرة ثانية".

وخاض المنتخب العراقي مباراة ودية على أرضه الجمعة ضد زامبيا فاز فيها 3-1 على استاد المدينة في بغداد أمام أكثر من 25 ألف متفرج حمل بعضهم لافتات احتجاج على نقل مباراة الإمارات خارج البلاد وكتب على بعضها "نحن نتنفس كرة القدم لا تسرقوا فرحتنا".

وعوّل المنتخب العراقي كثيراً على إقامة المباراة على أرضه وبين جمهوره، على أمل الظفر بفوز يبقيه في سباق الملحق الاسيوي المؤدي الى مونديال 2022، قبل ان يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة الإمارات بأربعة أيام في دبي.

ويحتلّ منتخب العراق المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الاولى بخمس نقاط من ثماني مباريات، فيما يشغل نظيره الاماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علماً أن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أميركا الجنوبية في ملحق عالمي.

© 2022 AFP