عائلة أنوشه آشوري تقول إنها دفعت لإيران 36 ألف دولار للافراج عنه

نازانين زاغاري راتكليف وانوشيه آشوري لدى وصولهما الى قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني جنوب غرب بريطانيا في17 آذار/مارس 2022

لندن (أ ف ب) – قالت عائلة الإيراني البريطاني أنوشه آشوري الذي افرج عنه خلال الأسبوع الحالي بعدما امضى خمس سنوات في سجن إيراني، أنها دفعت مبلغا قدره 27 ألف جنيه استرليني (36,500 ألف دولار) للسلطات الإيرانية لضمان عودته.

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وكان المهندس المتقاعد انوشه آشوري (67 عاما) أوقف في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وقد عاد إلى بريطانيا الأربعاء مع الإيرانية البريطانية نازنين زاغاري-راتكليف التي أمضت ست سنوات في سجن إيراني أيضا لإدانتها بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في طهران. ولطالما قام آشوري وزاغاري-راتكليف بنفي الاتهامات الموجهة إليهما.

وقالت إليكا آشوري أبنة المفرج عنه إن إطلاق سراحه لم يحصل إلا بعدما تمكنت العائلة في اللحظة الأخيرة من دفع غرامة فرضت في إيران.

وأوضحت عبر موقع Crowdfunder لجمع التبرعات والمال "في 14 آذار/مارس وقع الافراج المشروط عن والدي وأبلغنا به".

وأضافت "كنا ننتظر منذ خمس سنوات لحظة عودة والدي إلى الديار لكن قيل لنا فجأة أن الشيء الوحيد الذي يحول دون تحقق ذلك هو غرامة تعسفية تبلغ 27 ألف جنيه استرليني علينا الإيفاء بها".

وقالت شيري إيزادي زوجة آشوري لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية "كانت لدينا مهلة تقل عن 12 ساعة لتأمين المبلغ (..) بفضل بطاقات اعتماد عدة تمكنا من جمع المال وتم التسديد بعد ساعات قبيل المهلة المحددة" داعية الأفراد إلى التبرع لتعويض هذا المبلغ.

وقالت إن العائلة شككت في البداية في قدرتها على جمع المال.

وأوضحت إليكا آشوري "في البداية طلب ممثلو حكومة طهران من قريب لي ان يلتقي بهم خارج السجن مع حقيبة فيها المال لكنه اشترط ان يدخل السجن ويحصل على إيصال. وماطلوا طويلا وطالبوا بعد المال والتحقق من انه غير مزيف".

ولا يزال الغموض يلف مصير إلإيراني البريطاني مراد طاهباز الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة "التآمر" مع الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة البريطانية أشارت إلى أن طاهباز الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، أفرج عنه الأربعاء بشروط. لكنه أعيد إلى سجن أيوين.

وأبلغت طهران لندن بأن طاهباز "أعيد إلى إيوين ليجهز بسوار إلكتروني" على ما أفاد ناطق باسم الخارجية البريطانية الجمعة.

وقالت ترانة شقيقة طاهباز لوكالة فرانس برس الجمعة إن مراد طاهباز "الرهينة الوحيد المولود في المملكة المتحدة مع جنسية أميركية أيضا، خرج من السجن لكنه لم يستعد حريته".

وأكدت "لقد خاب أملنا للغاية" موضحة أن العائلة تضع الآن "كامل ثقتها في السلطات الأميركية وتأمل أن يقوم البريطانيون بجهود أيضا لمساعدتنا".

© 2022 AFP