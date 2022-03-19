لوكلير يمنح فيراري الانطلاقة الاولى في باكورة سباقات الموسم في البحرين

سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو يحتفل بانتزاعه الانطلاق من المركز الاول في سباق جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد في 19 آذار/مارس 2022.

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب) – منح شارل لوكلير من موناكو فريقه فيراري الانطلاقة الأولى من المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم في الفورمولا واحد، عقب تألقه في التجارب الرسمية السبت على حلبة الصخير في العاصمة المنامة.

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وتفوق لوكلير على بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وزميله في فريق "الحصان الجامح" الإسباني كارلوس ساينس والسائق الثاني لريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما حل بطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خامساً.

وسجل لوكلير أسرع لفة في التجارب الاقصائية الثالثة مع 1:30.558 دقيقة مقابل 1:30.681 دقيقة لفيرستابن و1:30.687 دقيقة لساينس.

وتصدر لوكلير التصفيات الأولى أمام زميله ساينس وفيرستابن، فيما حل السائق الثاني السابق لمرسيدس والحالي لالفا روميو-فيراري الفنلندي فالتيري بوتاس رابعا وهاميلتون عاشرا خلف زميله الجديد في الفريق مواطنه جورج راسل.

وحقق فيرستابن أسرع توقيت في التصفيات الثانية أمام ساينس ولوكلير وبيريس، وحل هاميلتون خامسا وبوتاس عاشرا، قبل أن يضرب لوكلير بقوة في التصفيات الثالثة بتسجيله أسرع لفة لينتزع الانطلاقة من المركز الأول لأول سباق من السباقات الـ23 هذا الموسم.

وأكد لوكلير تألقه فريقه الساعي للعودة إلى سكة الانتصارات واغتنام فرصة تغيير القوانين عام 2022 بهدف التربع مجدداً على قمة الفورمولا واحد بعد موسمين مرّت خلالهما في العدم.

"منافسة لطيفة وقوية"

وقال لوكلير "العامان الماضيان كانا صعبين جدا على الفريق. لقد عملنا بجد للغاية، لذلك أنا سعيد جدا"، مضيفا أنه "مندهش بسرور بتقدم فيراري على ريد بول" ولكنه "حذر" قبل السباق حيث "كل شيء ممكن يحدث".

ويدرك لوكلير (24 عاما) جيدا مع يقوله: في عام 2019، كان في كريقه إلى تحقيق فوزه الأول في الفورمولا واحد في البحرين قبل أن يخذله محركه ويضطر إلى الانسحاب. هي هي فرصة رد الاعتبار غدا؟

يعود آخر انتصار لفيراري إلى جائزة سنغافورة الكبرى في عام 2019. احتلت العلامة التجارية الأسطورية المركز السادس في الترتيب العام النهائي للصانعين 2020 في أسوأ تصنيف منذ عام 1980، قبل أن تعوّض في 2021 بصعودها للمركز الثالث خلف مرسيدس وريد بول، ولكن بفارق شاسع عن الحظيرة البريطانية المتوجة بـ 613.50 نقطة مقابل 323.50 للحظيرة الإيطالية.

كما يعود آخر لقب لفيراري عند السائقين إلى عام 2007 مع الفنلندي كيمي رايكونن الذي أعلن اعتزاله نهاية العام الماضي بألوان فريق ألفا روميو. أما آخر لقب عند الصانعين فتحقق في عام 2008.

ورد فيرستابن قائلا "لدينا سيارة جيدة للسباق، وهو الشيء الأكثر أهمية"، مضيفا "المنافسة مع كارلوس وشارل كانت لطيفة وقوية، وآمل أن نقدم سباقًا جيدًا".

في المقابل، عانى هاميلتون في التصفيات قبل أن ينهيها في المركز الخامس لينطلق على نفس الخط مع زميله السابق بوتاس غدا الأحد.

وتابع الدنماركي كيفن ماغنوسن (هاس) تألقه في بداية الموسم عندما حل سابعا أمام سائق ألبين-رينو الإسباني فرناندو ألونسو.

وكان ماغنوسن استهل عودته إلى بطولة العالم للفورمولا واحد مع فريقه القديم-الجديد هاس الأميركي بأفضل طريقة ممكنة، إذ سجل أسرع توقيت خلال اليوم الثاني من التجارب التي أقيمت الأسبوع الماضي في البحرين وذلك بعد 48 ساعة من حلوله بدلاً من الروسي نيكيتا مازيبين المجرد من مقعده بسبب غزو بلاده لأوكرانيا.

ووقّع ماغنوسن الذي كان استغنى هاس عن خدماته العام الماضي عقداً لسنوات عدة، وسجل ابن الـ 29 عاماً 1:31.808 دقيقة.

© 2022 AFP