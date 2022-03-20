الرئيس الأوكراني يوجه خطابا للبرلمان الإسرائيلي الأحد

ا ف ب

تظاهرة متضامنة مع أوكرانية في برشلونة في السادس من آذار/مارس 2022

القدس (أ ف ب) – يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يشدد على انتمائه إلى الديانة اليهودية في سعيه للحصول على الدعم بمواجهة الغزو الروسي، كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي الأحد في محاولة لحشد دعم اليهود وإسرائيل لبلاده.

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منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، خاطب زيلينسكي عبر الفيديو العديد من الهيئات التشريعية الأجنبية من بينها النواب الأوروبيون والكونغرس الأميركي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الألماني "البوندستاغ".

وبحسب متحدث باسم الكنيست الإسرائيلي، يلقي زيلينسكي خطابه الساعة (14,00 ت غ) في ظل تدهور الوضع الإنساني في المدن الأوكرانية المحاصرة تحت القصف الروسي.

ويتحدر أكثر من مليون شخص من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 9,4 مليون نسمة من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

حاولت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني نفتالي بينيت الحفاظ على الحياد في النزاع الروسي الأوكراني في ظل دفء علاقاتها مع الطرفين.

وشهدت الدولة العبرية عدة تظاهرات منددة بالغزو الروسي، وأعلن رئيس بلدية تل أبيب رون حولداي أنه سيتم نقل خطاب زيلينسكي عبر شاشة عرض ضخمة على مبنى بلديته.

وسعى بينيت إلى لعب دور الوساطة بين كييف وموسكو وأجرى محادثات هاتفية منتظمة مع رئيسي البلدين، وفي الخامس من آذار/مارس اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين لثلاث ساعات.

وانتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين موقف إسرائيل المحايد.

وكانت إسرائيل قدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا لكنها لم تتطرق إلى إرسال معدات عسكرية إلى الدولة المحاصرة.

ولم تنضم إسرائيل إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

وأفادت تقارير أن الملياردير الروسي ومالك نادي تشلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش المقرب من بوتين والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، زار الدولة العبرية الأسبوع الماضي.

على عكس بينيت، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الذي دان الغزو الروسي علانية بأن بلاده "لن تكون طريقا لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

ووصل ما يقارب 14 ألف أوكراني إلى إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي.

وتوقعت السلطات وصول 100 ألف شخص من أصل يهودي من أوكرانيا وروسيا.

ويحق لهؤلاء المهاجرين الحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب ما يسمى "قانون العودة" وقد يسعوا إلى الاستقرار في إسرائيل بسبب النزاع.

© 2022 AFP