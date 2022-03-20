بطولة إسبانيا: رباعية لبرشلونة في عقر دار ريال مدريد وإشبيلية يواصل نزيف النقاط 

خافيير سوريانو ا ف ب

لاعب برشلونة الغابوني بيار إيمري أوباميانغ (إلى اليمين) يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" في 20 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – ضرب برشلونة بقوة بالحاقه هزيمة مدوية بغريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعب الاخير سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم، فيما واصل إشبيلية نزيف النقاط بتعادله سلباً مع ريال سوسييداد.

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وبهذه النتيجة صعد برشلونة الى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الفائز على رايو فايكانو 1-صفر السبت.

تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الاول حملا توقيع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (29) والمدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو (38) بكرتين رأسيتين وتمريرتين من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وحسم الفريق الكاتالوني النتيجة في صالحه بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني عندما أضاف فيران توريس الثالث (49) وأوباميانغ الرابع والثاني الشخصي له (53).

والفوز هو الاوّل لبرشلونة على غريمه التقليدي بعد 5 هزائم توالياً أمامه، وذلك في أوّل كلاسيكو في الدوري لمدربه الجديد واسطورته تشافي هرنانديس الذي تسلم تدريبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وهو اللقاء الثالث بين ريال وبرشلونة هذا الموسم، فكان الفوز من نصيب نادي العاصمة في المرتين السابقتين، في "كامب نو" 2-1 في المرحلة العاشرة في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر، و3-2 في نصف نهائي كـأس السوبر الاسبانية في جدة في 22 كانون الثاني/يناير.

ووضع برشلونة حداً لتفوق ريال الذي كان فاز في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، ليعادل سلسلة مدرب الأخير بيب غوارديولا (2008-2011)، في حين توقف مسعاه في الاقتراب من الرقم القياسي مع 7 انتصارات حققها نادي العاصمة بين عامي 1962 و1965.

وسقط ريال في حصنه ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث تعرض لخسارته الاولى هذا الموسم حاصداً 34 نقطة من أصل 45 ممكنة من 10 انتصارات و4 تعادلات أمام كل من فياريال وأوساسونا وقادش سلباً وإلتشي 2-2 وهزيمة.

من ناحيته، لم يذق برشلونة طعم الخسارة منذ 4 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي حيث سقط على أرضه أمام ريال بيتيس صفر-1 في المرحلة السادسة عشرة، محققاً سلسلة من 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات وواصل احتفاظه بسجله خالياً من الخسارة في عام 2022.

وخاض النادي الملكي الكلاسيكو بغياب مهاجمه المتألق الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدفين في "لا ليغا" مع 22 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في 25 مباراة، جراء تعرضه لاصابة في ربلة ساقه اليسرى أمام مايوركا في المرحلة الماضية. كما غاب مواطنه فيرلان مندي لاصابته في المقرّب الأيسر.

وحلّ البرازيلي رودريغو بدلاً من بنزيمة.

وزج تشافي بالمهاجم ديمبيلي إلى الجهة اليمنى، مع الغابوني أوباميانغ في المقدمة وتوريس في الجهة اليسرى. فيما قاد الوسط المتألق بيدري في مباراة الفوز على غلطة سراي التركي 2-1 في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (تعادلا سلباً ذهاباً).

-ثنائية لأوباميانغ-

بدأ ريال الشوط الأوّل ضاغطاً فهدد مرمى برشلونة بتسديدة من فالفيردي بعد تمريرة خلفية من فينيسيوس جونيور صدها الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن (7)، قبل أن يتألق نظيره بين الخشبات الثلاث البلجيكي تيبو كورتوا بتصديه مرتين توالياً في دقيقة واحدة (12) لتسديدة أولى من أوباميانغ وثانية من ديمبيلي.

وحاول توريس من خارج المنطقة بتسديدة لولبية بيمناه، مرت بجانب القائم (18).

سرعان ما افتتح الـ "بلاوغرانا" التسجيل بعد مجهود فردي من ديمبيلي على الجهة اليمنى فتلاعب بالقائد ناتشو فرنانديس ومرر عرضية تابعها أوباميانغ رأسية بعد تقدمه على المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو على يمين الحارس كورتوا (29).

وأنقذ كورتوا فريقه مرة جديدة بعدما صد تسديدة أوباميانغ اثر تمريرة من الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل أن ينفرد فينيسيوس جونيور بعد تمريرة بالعمق من مودريتش بالحارس تير شتيغن الذي نجح في استخلاص الكرة من بين قدمي البرازيلي (36).

وأضاف برشلونة الثاني في ثاني تمريرة حاسمة من ديمبيلي بعد ركلة ركنية نفذها وتابعها المدافع الاوروغوياني أراوخو أمام النمسوي دافيد ألابا رأسية على يسار الحارس (38).

حاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدعيم خط دفاعه، فزج بعد الاستراحة بالمدافع دانيال كارفاخال على حساب المهاجم ماريانو دياس من الدومينيكان واستبدل كروس بالفرنسي إدواردو كامافينغا في الوسط، إلا أن برشلونة صعق مضيفه بهدف ثالث بعد لعبة مشتركة بين ديمبيلي ودي يونغ إلى أوباميانغ داخل المنطقة مررها إلى توريس وسددها مباشرة في المرمى (47)، قبل أن يضيف الغابوني الرابع لفريقه والثاني الشخصي له بعد تمريرة من توريس فاخترق المنطقة ونكز الكرة من فوق كورتوا الذي خرج من مرماه، في حين انتظرت جماهير ملعب "برنابيو" حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتثبيت صحة الهدف وزيادة معاناتها (53)، في هدفه التاسع هذا الموسم في مباراته الـ 11 بقميصه الجديد.

وفي محاولة يائسة، دفع أنشيلوتي بماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيس في الوسط بدلاً من رودريغو وناتشو (63)، فيما ردّ تشافي باخراج أوباميانغ الذي كاد يسجل ثلاثية في الدقيقة 58 إلا انه وصل متأخراً لمتابعة تمريرة عرضية، ودي يونغ وادخال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي الذي سدد كرة خطرة صدها تيبوا بعد 9 دقائق من دخوله وغافي (71)، وديمبيلي الذي حلّ بدلاً منه أداما ترواري (80).

وكان بامكان برشلونة أن يخرج بغلة أوفر لو أجاد استغلال الفرص التي سنحت له، فيما خاض ريال احدى أسوأ مبارياته هذا الموسم.

-تعادل ثالث توالياً لإشبيلية-

وواصل إشبيلية الوصيف نزيف النقاط واهدر نقطتين ثمينتين على أرضه بتعادله السلبي مع ريال سوسييداد.

ورفع إشبيلية رصيده الى 57 متخلفاً بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد.

والتعادل هو الثالث توالياً لاشبيلية بعد تقاسمه النقاط مع رايو فايكانو 1-1 ومع ألافيس سلباً في المرحلتين الماضيتين، والسابع في المباريات التسع الأخيرة في الدوري.

وامضى إشبيلية أسبوعاً سيئاً كونه خرج من الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الذي يحمل رقمها القياسي في عدد الالقاب (6 مرات) على يد وست هام الانكليزي الذي قلب خسارته ذهاباً صفر-1 الى فوز 2-صفر بعد التمديد إياباً.

عموماً كانت المباراة مخيبة للآمال لا سيما لإشبيلية الذي لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث، وكانت ابرز فرصتين لريال سوسييداد عبر لاعب وسطه المخضرم دافيد سيلفا بعد أن سدد زميله بورتو في العارضة أيضاً خلال الشوط الثاني.

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