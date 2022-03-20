بطولة إنكلترا: توتنهام يدخل صلب الصراع على دوري الأبطال

إيان كينغتون ا ف ب

مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون يحتفل بتسجيله هدفاً في مرمى وست هام في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 20 آذار/مارس 2022

توتنهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – دخل توتنهام في صلب الصراع على دوري ابطال اوروبا بفوزه على ضيفه وست هام 3-1 في دربي لندن الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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وافتتح توتنهام التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما سجل المدافع الفرنسي كورت زوما هدفاً في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (9)، وأضاف الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون هدفين (24 و88). فيما سجل هدف الخاسر الجزائري سعيد بن رحمة (35).

وحقق توتنهام انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه على برايتون 2-صفر في المرحلة الماضية، ليصعد للمركز الخامس مع 51 نقطة، متأخراً بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم ويملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد وست هام عند 48 نقطة في المركز السابع، مع مباراة أكثر.

ويخوض توتنهام 6 من مبارياته التسع الاخيرة أمام أندية من الصف الثاني، بالاضافة الى مباراة صعبة أمام ليفربول على ملعبه "انفيلد رود" في المرحلة السادسة والثلاثين، واخرى مع جاره اللدود أرسنال في مباراة مؤجلة لم يحدد تاريخها.

وتأتي خسارة وست هام عقب تأهله الأوروبي إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما عوض خسارته ذهاباً صفر-1 أمام إشبيلية الإسباني إلى فوز 2-صفر بعد التمديد إياباً، على أن يلاقي ليون الفرنسي.

وبخلاف ضيفه، بحث رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي عن الفوز، فبعد مجهود من المهاجم الدولي هاري كاين وعرضية إلى سون ارتكب زوما خطأ في تشتيت الكرة وأودعها في مرماه.

وبعد ربع ساعة، مرر كاين كرة رائعة إلى سون ضاعف من خلالها النتيجة 2-صفر في الدقيقة 24، وكاد الممرر أن يتحول إلى هداف إلاّ انه اهدر بطريقة غريبة انفرادية مع الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي قبل 10 دقائق من صافرة نهاية المباراة.

قلّص بن رحمة النتيجة برأسية قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأوّل مستفيداً من تمريرة غريغ داوسون من ركنية.

وقبل النهاية، ضرب الثنائي كاين-سون مجدداً، فبعد تمريرة طويلة من الحارس الفرنسي هوغو لوريس حولها المهاجم الدولي برأسه إلى الكوري الجنوبي الذي لم يترك الفرصة للحارس للتصدي للكرة (88).

وفي مباراة اخرى، فاز ليستر سيتي على ضيفه برنتفورد 2-1 من دون لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن المصاب بفيروس كورونا.

© 2022 AFP