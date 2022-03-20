جائزة إندونيسيا الكبرى: فوز البرتغالي أوليفيرا وانسحاب ماركيس بعد انزلاق مروّع

باي إيسمويو ا ف ب

البرتغالي ميغيل أوليفيرا خلال جائزة إندونيسيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي في 20 آذار/مارس 2022

Mandalika (اندونيسيا) (أ ف ب) – حافظ البرتغالي ميغيل أوليفيرا على رباطة جأشه ليفوز بجائزة إندونيسيا الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، بعد سباق ماطر الاحد سبقه انسحاب الإسباني مارك ماركيس بطل العالم ست مرات بعد انزلاق مروّع خلال الإحماء.

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أنهى أوليفيرا دراج فريق كاي تي أم السباق متقدمًا بفارق 2.205 ثانية عن بطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي انطلق من المركز الاول على متن دراجته ياماها.

وحل الفرنسي الآخر جوهان زاركو في المركز الثالث على بعد 3.158 ثانية في سباق تقلص من 27 لفة الى 20 بسبب مخاوف بشأن سلامة الدراجين.

وكان ماركيس، بطل العالم ست مرات، انسحب من السباق قبل انطلاقه لتعرضه لارتجاج في المخ إثر انزلاق مرعب تعرض له خلال الإحماء صباحًا دفعه في الهواء عند المنعطف السابع.

تأخر انطلاق السباق على حلبة مانداليكا الدولية لمدة 75 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة بعد أن عادت الجائزة إلى إندونيسيا لأول مرة منذ عام 1997.

وبعد انطلاقه أخيرًا، تجاوز كوارتارارو المنعطف الاول بأريحية، ولكن مع نهاية اللفة الأولى، كان أوليفيرا والأسترالي جاك ميلر على متن دوكاتي في المقدمة.

أمضى أوليفيرا بضع لفات خلف الأسترالي قبل أن يدرك أن لديه السرعة للابتعاد مع بدء المسار في الجفاف تدريجيًا.

قال البرتغالي بعد فوزه بالسباق الخامس في مسيرته "عندما تجاوزته، حاولت فقط أن أركز على اللفات الخمس المقبلة. ومن ثم وسّعت الفارق وتمكنت من الحفاظ على ذلك طيلة السباق، ولكن لم يكن الامر سهلا حتمًا".

وتابع "إنه حقًا فوز مأثر. وعدت ابنتي أني سأعود مع الكأس من إندونيسيا، لذلك هذه لك حبيبتي".

وكان ماركيس، سائق هوندا، تعرض لانزلاق قوي وسقط بقوة على ذراعه الأيسر وضرب خوذته على الأرض بسرعة حوالي 180 كيلومترًا في الساعة (112 ميلاً في الساعة).

تمكن ماركيس من النهوض قبل نقله إلى مستشفى قريب لإجراء فحوصات طبية قبل أن يعلن فريقه انسحابه من السباق.

وكان ماركيس قد عانى من نهاية أسبوع مريرة حيث تعرض لحادثتين خلال التجارب التأهيلية يوم السبت.

أعلن المنظمون بعد ذلك تقليص السباق من 27 إلى 20 لفة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الإطارات بسبب الحرارة الشديدة في الحلبة.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة إندونيسا الكبرى ضمن موتو جي بي:

1- البرتغالي ميغيل أوليفيرا (كاي تي أم) 33:27.2230 دقيقة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 2.205 ثانية

3- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي) بفارق 3.158 ث

4- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 5.663 ث

5- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 7.044 ث

- ترتيب بطولة العالم في موتو جي بي:

1- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي) 30 نقطة

2- الجنوب إفريقي براد بيندر (كاي تي أم) 28

3- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 27

4- البرتغالي ميغيل أوليفيرا (كاي تي أم) 25

5- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي) 24

© 2022 AFP