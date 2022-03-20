دورة إنديان ويلز: البولندية شفيونتيك تحرز اللقب

فريدريك براون ا ف ب

البولندية إيفا شفيونتيك تصد كرة لمنافستها اليونانية ماريا ساكاري في نهائي دورة إنديان ويلز الاميركية في كرة المضرب للألف نقطة للسيدات في 20 آذار/مارس 2022

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احرزت البولندية إيفا شفيونتيك لقب دورة إنديان ويلز الاميركية في كرة المضرب للألف نقطة للسيدات، بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-4 و6-1 في المباراة النهائية الاحد.

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وسيسمح التتويج لشفيونتيك باحتلالها المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات الذي يصدر الاثنين على حساب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا وخلف الاسترالية اشلي بارتي المتصدرة، وذلك للمرة الاولى في مسيرتها.

واللقب هو الخامس لشفيونتيك (20 عاماً) والثاني توالياً بعد تتويجها في دورة الدوحة الشهر الماضي.

أما ساكاري التي كان بإمكانها احتلال المركز الثاني في التصنيف العالمي لو قدر لها الفوز، فسترتقي الى المركز الثالث.

وكانت ساكاري تبحث عن لقب ثانٍ لها في مسيرتها بعد فوزها بدورة الرباط عام 2019، علماً أنها بلغت نهائي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وفشلت ساكاري بالتالي من الثأر من شفيونتيك التي هزمتها أيضاً في نصف نهائي دورة قطر، لكن اليونانية لا تزال تتفوق في مجموع المواجهات بينهما بثلاثة انتصارات مقابل خسارتين.

© 2022 AFP