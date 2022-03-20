مونديال القوى داخل قاعة: دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي في القفز بالزانة

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

بلغراد (أ ف ب) – عزز السويدي أرمان دوبلانتيس رقمه القياسي في مسابقة القفز بالزانة عندما ارتفع على علو 6.20 م في بطولة العالم لالعاب القوى داخل قاعة الاحد في بلغراد.

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وكان الرقم القياسي السابق بحوزة دوبلانتيس أيضاً ومقداره 6.19 م سجله على المضمار ذاته قبل أسبوعين.

وفي مسابقة اليوم، تقدم السويدي بفارق مريح على البرازيلي تياغو براز (5.95 م) وعلى الاميركي كريس نيلسن (5.90 م).

وبعد محاولتين فاشلتين لتحطيم الرقم القياسي، كانت الثالثة ثابتة بالنسبة إلى دوبلانتيس وسط تشجيع هائل في مضمار "ستارك أرينا" في العاصمة الصربية.

وهي المرة الثالثة التي ينجح فيها دوبلانتيس في تعزيز الرقم القياسي منذ أن انتزعه من الفرنسي رونو لافيلني في شباط/فبراير عام 2020.

ويتضمن سجل دوبلانتيس حتى الآن فوزه بالذهبية الاولمبية في ألعاب طوكيو 2021، وبطولة أوروبا في الهواء الطلق عام 2018، وسيحاول تعزيز هذه السلسلة من خلال تطويق عنقه ىالذهب في بطولة العالم لالعاب القوى المقررة في مدينة يوجين الاميركية من 15 الى 24 تموز/يوليو وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه.

© 2022 AFP