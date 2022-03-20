مونديال داخل القاعة: روخاس تحطم الرقم القياسي العالمي للوثبة الثلاثية وتحرز اللقب

أندري إيساكوفيتش ا ف ب

الفنزويلية يوليمار روخاس تسجل رقمًا قياسيًا في الوثبة الثلاثية لبطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة في بلغراد، صربيا في 20 آذار/مارس 2022 محطمة رقمها القياسي الشخصي

بلغراد (أ ف ب) – حطمت الفنزويلية يوليمار روخاس رقمها القياسي العالمي في الوثبة الثلاثية الاحد عندما قفزت مسافة 15.74 مترًا، لتحقق لقبها الثالث في بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقامة هذا العام في العاصمة الصربية بلغراد.

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وسبق لروخاس أن حققت رقمًا عالميًا في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف الفائت (15.67 م) في طريقها الى المدالية الذهبية، محطمةً الرقم السابق الذي صمد منذ العام 1995 للأوكرانية إينيسا كرافيتش (15.50 م).

كما أنها كانت تحمل الرقم القياسي داخل القاعة (15.43 م) حققته في مدريد في شباط/فبراير 2020.

وهذا اللقب الثالث لروخاس (26 عامًا) في الوثبة الثلاثية في بطولة العالم داخل القاعة بعد بيرمينغهام 2018 وبورتلاند 2016، وهو إنجاز لم يسبق لأحد أن حققه.

وحققت الاوكرانية مارينا بيخ-رومانتشوك الفضية (14.74 م) والجمايكية كيبميرلي ويليامز البرونزية (14.59 م).

© 2022 AFP