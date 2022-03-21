إنديان ويلز: فريتز يلحق أول هزيمة بنادال في 2022 ويحرز ثاني لقب في مسيرته

الاميركي تايلور فريتز يرفع كأس دورة إنديان ويلز لكرة المضرب في الماسترز بعد فوزه على الاسباني رافايل نادال في النهائي في 20 آذار/مارس 2022

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – ألحق الأميركي تايلور فريتز، المصنف عشرون عالميًا، الخسارة الاولى بالإسباني رافايل نادال في العام 2022 منهيًا سلسلة من 20 فوزًا تواليًا، ليحقق لقبه الثاني فقط في مسيرته بتتويجه بدورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز إثر فوزه 6-3، 7-6 (7/5).

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وحرم فريتز المصنف الرابع عالميًا من تحقيق لقبه الرابع هذا العام ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الماسترز الذي يحمله الصربي نوفاك ديوكوفيتش (37).

قال فريتز (24 عامًا) الذي حقق أكبر لقب في مسيرته بعد تتويجه سابقًا في دورة إيستبورن عام 2019 "إنه حلم من أحلام الطفولة. أن أفوز بهده البطولة خصوصًا، إنديان ويلز، إنه حلم يراودك منذ طفولتك ولا تعتقد أنه سيتحقق".

ولعب فريتز في ظلّ آلام في الكاحل الأيمن كانت ستجبره على الانسحاب من النهائي، إلا أنه قاومها ليصبح أول أميركي يتوج باللقب منذ أندري أغاسي عام 2001.

وتابع "كان يومًا مليئًا بالمشاعر...أنا على وشك أن أبكي لأنني اعتقدت أنه سيتحتم عليّ الانسحاب. قررنا قبل المباراة بقليل. العديد من أعضاء فريقي أرادوا ألا ألعب المباراة".

بدوره، قاوم نادال (35 عامًا) آلامه في أعلى الصدر وتلقى العلاج مرتين خلال المباراة.

وقال في هذا الصدد "لا أعلم ما إذا كان شيئًا متعلقًا بالضلع، لا أعرف بعد. إنه ألم حدّ من إمكاناتي كثيرًا".

وتابع اللاعب المتوج ثلاث مرات في الدورة، آخرها في 2013 "قدمت كل ما لدي خلال أسبوعين ولكن هذه المرة لم يكن الامر ممكًنا رغم أني قاتلت حتى النهاية".

وكان نادال توج هذا العام بدورات ملبورن، وأستراليا المفتوحة حيث انفرد بالرقم القياسي لعدد الالقاب الكبرى في التاريخ (21) وأكابولكو المكسيكية محققًا 20 انتصارًا تواليًا في طريقه الى النهائي في كاليفورنيا.

وكانت هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها اللاعبان، بعد نهائي أكابولكو في العام 2020 الذي حسمه الاسباني لصالحه.

وبدأ فريتز المباراة بطريقة مثالية كاسرًا إرسال منافسه في مناسبتين ليتقدم 4-صفر، قبل أن يمضي قدمًا ويفوز بها 6-3، رغم تحسّن أداء الإسباني الذي سيغيب عن دورة ميامي للماسترز في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء سيناريو المجموعة الثانية مختلفًا وسط مستوى كبير من اللاعبَين مع تبادل الكرات العميقة في كل زوايا الملعب. نجح الاميركي في كسر إرسال نادال في الشوط الثالث قبل أن يرد الاخير في التالي.

وأتيحت فرصة لفريتز لحسم الامور عند إرسال نادال عندما كان متقدمًا 5-4، 40-30، إلا أن "الماتادور" نجح في الحفاظ على رباطة جأشه منقذًا الفرصة ليلجأ بعدها اللاعبان الى شوط كسر التعادل حسمه الاميركي لصالحه.

وسيتقدم فريتز 12 مركزًا في تصنيف رابطة المحترفين ليدخل نادي العشر الاوائل.

© 2022 AFP