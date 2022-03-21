تحطم طائرة على متنها 132 شخصا في جنوب غرب الصين

باسكال بافاني ا ف ب/ارشيف

شعار شركة طيران شرق الصين على طائرة إيرباص في مركز كولومييه في جنوب غرب فرنسا في 27 أيلول/سبتمبر 2019

بكين (أ ف ب) – تحطمت طائرة من طراز بوينغ-737 تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 132 شخصا الإثنين في جنوب غرب الصين، وفق ما اوردت ادارة الطيران المدني في البلاد، بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

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وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

ذكرت إدارة الطيران المدني في الصين أن الطائرة "فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو" في منطقة غوانغسي الجبلية.

واضافت في بيان مقتضب "تأكد تحطم هذه الطائرة" مشيرة إلى انها ارسلت "فريق عمل" الى مكان الحادث.

وكان على متنها 132 راكباً و9 من طاقم الطائرة، بحسب ادارة الطيران المدني.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في"، من جهته، أن تحطم الطائرة "تسبب بحريق" جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول على تعليق من شركة طيران شرق الصين على الفور.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى آب/أغسطس 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصا.

© 2022 AFP