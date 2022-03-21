تصفيات مونديال 2022: بي إن سبورتس تنقل الحسم الآسيوي في 18 دولة

كوالالمبور (أ ف ب) – ستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في 18 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإثنين.

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وقال الاتحاد الذي يتخذ من كوالالمبور مقرًا له إنه توصل "لاتفاقية مع قنوات بي إن سبورت التابعة لشبكة بي ان الإعلامية، كي تصبح شريكاً ناقلاً للمباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، المقررة يومي 24 و29 آذار/مارس 2022".

أضاف أنها حصلت على الحقوق في كل من الجزائر والبحرين وتشاد وجيبوتي ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وقطر والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.

وأشار إلى انه من "من أجل تغطية هذه المباريات، ستقوم شبكة بي إن بإطلاق أربع قنوات مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي" وسيكون التعليق على المباريات باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

يذكر أن "شركة الرياضة السعودية" وقّعت مع في نيسان/أبريل الماضي اتفاقية مع الاتحاد الآسيوي للحصول على الحقوق الإعلامية لمسابقاته في السعودية بين 2021 و2024.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة قرّر في 2019 نقل مباريات الأندية السعودية في مسابقاته من دون تشفير على منصاته الرقمية في السعودية، فأعلنت مجموعة "بي إن" نيتها بمقاضاته لامتلاكها الحقوق الحصرية مطلقةً موقعًا إلكترونيًا لكشف "السرقة" التي يتعرض لها محتواها.

وجاءت أعمال القرصنة في ظل أزمة خليجية اندلعت مع قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في حزيران/يونيو 2017، على خلفية اتهام الدوحة بدعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وهو ما نفته قطر دومًا، وذلك قبل حصول مصالحة في كانون الثاني/يناير 2021.

ووصلت مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم إلى مرحلة الحسم، حيث تطمح المنتخبات المتنافسة في حسم بطاقات التأهل بالجولتين التاسعة والعاشرة. في المجموعة الأولى، ضمنت إيران وكوريا الجنوبية حسم بطاقتي التأهل المباشر، فيما تبدو الإمارات الأقرب الى حسم المركز الثالث المؤهل لخوض مواجهة مع ثالث المجموعة الاخرى، على أن يلعب الفائز بينهما ملحقًا قاريًا. أما في المجموعة الثانية، فتتنافس ثلاثة منتخبات على بطاقتي التأهل المباشر، حيث تتصدر السعودية (19) أمام اليابان (18) الثانية وأستراليا الثالثة (15).

© 2022 AFP