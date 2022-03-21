دوري "أن بي ايه": هاردن وإمبيد يسقطان أمام واقعية سياكام

كلسي غرانت غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – ألحق الكاميروني باسكال سياكام والدفاع الجيد لتورونتو رابتورز خسارة بفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 93-88 على أرضه، الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وفي ظل تواجد الهداف جيمس هاردن مع العملاق الكاميروني جويل إمبيد الطامح لإحراز لقب أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، يُعدّ فيلادلفيا من أفضل الفرق هجومياً في دوري أن بي ايه.

لكن أمام رابتورز، نجح دفاع الأخير في كبح جماح ثالث المنطقة الشرقية، فاكتفى "اللحية" هاردن بتسجيل 17 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، مقابل 21 نقطة و13 متابعة لإمبيد الذي سجل 6 محاولات فقط من أصل 20 (زائد 9 رميات حرة).

وفيما بدا محبطاً، ارتكب هاردن، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس وبروكلين نتس السابق، خطأ كبيراً في اللحظات الأخيرة فيما كان فريقه يبحث عن المعادلة لفرض شوط إضافي.

في المقابل، كان رابتورز، سابع المنطقة الشرقية، متضامناً، وقاده الكاميروني الآخر سياكام بتسجيله 26 نقطة مع 10 متابعات.

وتراجع فيلادلفيا (43 فوزاً و27 خسارة)، بفارق مباراة عن ميلووكي باكس حامل اللقب ووصيف الشرقية (44-27)، فيما يتصدر ميامي هيت (47-24) الذي ضمن صدارة مجموعة جنوب الشرق.

© 2022 AFP