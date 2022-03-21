رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي في مصر

الرئاسة المصرية/ا ف ب

صورة وزّعتها الرئاسة المصرية في 21 آذار/مارس 2022 تثظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلًا ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شرم الشيخ

القدس (أ ف ب) – عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت محادثات ثلاثية الاثنين في مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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وأجرى بينيت خلال زيارته غير المعلنة محادثات مع الرئيس المصري وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبعيد ذلك أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يزور شرم الشيخ في مصر لإجراء محادثات مع السيسي.

من جهته أكد باسم راضي الناطق باسم الرئيس المصري حصول لقاء السيسي في شرم الشيخ مع ولي عهد أبوظبي للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "استعرض الجانبان خلال لقائهما القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضافت "تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في المنطقة العربية وأهمية تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة".

ولم يصدر تأكيد رسمي إسرائيلي أو مصري عن زيارة بينيت لمصر.

إلا ان وسائل إعلام إسرائيلية عدة ذكرت أن بينيت والسيسي والشيخ محمد بحثا في تقارير تفيد أن إيران والدول الغربية اقتربت من اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ويعارض بينيت بشدة هذا الاتفاق بين إيران عدوة إسرائيل اللدودة، والقوى العظمى.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إن الاتفاق بات قريبا.

وندد بينيت الأحد بالجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني "بأي ثمن".

وقد وقعت اسرائيل ومصر اتفاقية سلام في العام 1979.

وعام 2020، أصبحت الإمارات ثالث دول عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الأردن في العام 1994.

© 2022 AFP