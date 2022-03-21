سنغافورة تعتزم فتح سفارة في إسرائيل

تانغ شين سوثي ا ف ب

وزير خارجية سنغافورو فيفيان بالاكريشنان (إلى اليسار) مع نظيريه براك سوخون من كمبوديا (في الوسط) وريتنو مارسودي من اندونيسيا (إلى اليمين) خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه بتاريخ 17 شباط/فبراير 2022

القدس (أ ف ب) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإثنين إن سنغافورة ستفتح سفارة في إسرائيل بعد نحو ستة عقود من إقامتها علاقات مع الدولة العبرية.

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جاء الإعلان بعد أن قال وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان إن بلده سيفتح أيضا "مكتبا تمثيليا" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي التقى بالاكريشنان الاثنين، إن قرار سنغافورة فتح سفارة يسلط الضوء على "العلاقات الجيدة والخاصة بين بلدينا" القائمة منذ عام 1965.

كما التقى بالاكريشنان عددا من المسؤولين الفلسطينيين في رام الله، بينهم رئيس الوزراء محمد اشتية.

وكتب الوزير السنغافوري عبر تويتر أن مكتب الضفة الغربية هدفه "تنسيق مساعدتنا الفنية وتسهيل التعامل" مع السلطة الفلسطينية.

عززت دول عدة في السنوات الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل التي لا تزال شريكا مثيرا للجدل لبعض الحكومات بسبب النزاع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.

وفتحت الإمارات والبحرين مؤخرا سفارتين في تل أبيب، ما أغضب الفلسطينيين الذين حثوا كل الدول العربية والإسلامية على تجنب إقامة علاقات مع إسرائيل.

© 2022 AFP