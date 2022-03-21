95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية

فتحي بلعيد ا ف ب/AFP

الشرطة تعاين الاضرار باحدى عربات القطار في جبل جلود بجنوب العاصمة التونسية اثر الحادث في 21 اذار/مارس 2022.

جبل جلود (تونس) (أ ف ب) – جُرح 95 شخصا اثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية الاثنين دون ان يسفر الحادث عن ضحايا على ما أفاد الدفاع المدني.

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وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوكالة فرانس برس "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة عن جرح 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس قرابة الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) ومجمل الاصابات "تراوحت بين الكسور وكدمات خفيفة"، حسب تريعة الذي أكد أن احد القطارين لم يكن يقلّ مسافرين.

ووجه الدفاع المدني حوالي 15 سيارة اسعاف وشاحنات تدخل لنقل الجرحى من مكان الحادث للمستشفيات القريبة بالعاصمة.

وتضرر جزء كبير من قمرة القيادة لأحد القطارين بسبب الحادث على ما أفاد مراسل فرانس برس في المكان.

وصل وزير النقل ربيع المجيدي إلى موقع الحادث الذي لم يكشف عن أسبابه بعد، وفقا لوسائل اعلام محلية.

كما أظهرت مقاطع فيديو نشرت في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصول سيارات الاسعاف وتدخل عناصر من الدفاع المدني وعدد من الجرحى جالسين على جنبات السكة الحديدية وأثار الهلع بادية على وجوههم.

وقع الحادث على خط حديدي نشط جدا وهو يربط العاصمة بالضاحية الجنوبية ويتنقل عبره الآلاف من المسافرين يوميا.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث قطارات أوقعت قتلى.

توجه انتقادات "للشركة التونسية للسكك الحديدية" (التابعة لوزارة النقل) وخاصة للبنية التحتية المتهالكة وغياب الصيانة ما يتسبب في حوادث قطارات وخروج احيانا قطارات عن السكة فضلا عن قتل مارة بسبب أعطال تلحق بالعلامات المرورية والحواجز.

"وضعية مهترئة"

ويقول الناطق الرسمي باسم "الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات" (حكومية) أشرف اليحياوي لفرانس برس إنه خلال الخمس السنوات الفائتة (ما بين العام 2017 و2021) حصل 173 حادث قطار في مختلف جهات البلاد تسبب في 229 قتيلا و345 جريحا.

تعود أسباب الحوادث إلى "غالبيتها ناتجة عن خلل فني أو تقني" وكذلك إلى "الوضعية المهترئة للقاطرات والسكك...منذ عشرات السنين لم يتم احداث خط حديدي جديد على سبيل المثال".

وفي العام 2016 قتل خمسة أشخاص وأصيب 52 آخرون بجروح في مدينة جبل الجلود في جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في اشارات تقاطع.

وفي منتصف حزيران/يونيو 2015 شهدت منطقة فحص في محافظة زغوان التي تبعد حوالى ستين كيلومترا عن العاصمة حادث قطار مروعا اوقع 18 قتيلا و70 جريحا.

ويلقى حوالي ألف شخص حتفه سنويا نتيجة لحوادث المرور في بلد يقطنه 11,7 ملايين ساكنا.

وفي العام 2021 قتل 980 شخصا وجرح اكثر من 6500 آخرين، وفقا "للمرصد الوطني للسلامة المرورية" التابع لوزارة الداخلية التونسية.

وفي تموز/يوليو 2014، خرج قطار عن سكته في منعطف شمال غرب البلاد ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص واصابة 40 آخرين.

تفتح وزارة النقل اثر هذه الحوادث تحقيقات وتقيل المسؤولين عنها.

اج/نور

© 2022 AFP