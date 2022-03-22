إعادة فتح المجال الجوي بين مطار طرابلس وشرق ليبيا

محمود تركية ا ف ب

صورة لمدرج في مطار معيتيقة في طرابلس في 20 أيلول/سبتمبر 2021

طرابلس (أ ف ب) – أعادت سلطات الطيران المدني في ليبيا الثلاثاء فتح المجال الجوي بين مطار العاصمة طرابلس ومطارات شرق ليبيا وجنوبها، بعد إغلاق دام أكثر من أسبوعين على خلفية توتر سياسي متنام.

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وقال مصدر في مديرية أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي لوكالة فرانس برس "أعيد استئناف الرحلات الجوية ابتداء من اليوم، وفتح المجال الجوي للرحلات الداخلية، من وإلى مطار معيتيقة ومطارات شرق وجنوب ليبيا".

وأضاف المصدر أن الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي ستكون عبر مطارات بنينا والأبرق وطبرق (شرق) وسبها وغات (جنوب).

وأكد مطار معيتيقة الدولي في بيان استئناف الرحلات "الداخلية" بين مطار العاصمة ومطارات شرق ليبيا.

وأغلق المجال الجوي منذ السابع من آذار/مارس، وعلّقت الرحلات بين مطار العاصمة طرابلس (غرب) ومطارات شرق وجنوب ليبيا التي تقع تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وطيلة فترة الإغلاق، لم تعلن الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة أسباب الإغلاق.

واتهم رئيس الحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا الدبيبة في حينه بإغلاق المجال الجوي، لعرقلة مراسم أداء حكومته اليمين القانونية أمام البرلمان الذي يتخذ من طبرق في الشرق مقرا. ثم اتهمه لاحقا بأنه يريد منع حكومته المدعومة من حفتر، من الدخول إلى طرابلس.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية "متصاعدة" مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان الثقة مطلع الشهر الجاري، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في مناسبات عدة، بإعادة فتح المجال الجوي، وضمان حركة سفر الليبيين بين كافة المطارات.

© 2022 AFP