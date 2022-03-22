اردوغان يطلب من الاتحاد الاوروبي تحريك مفاوضات الانضمام

اديم ألطان ا ف ب/ا ف ب

اسطنبول (أ ف ب) – طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي استئناف "مفاوضات الانضمام" مع أنقرة عشية قمة أوروبية في بروكسل تخصص لغزو روسيا لأوكرانيا.

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صرح اردوغان في ختام لقاء عقده في أنقرة مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفتح بسرعة فصول مفاوضات الانضمام ويبدأ مفاوضات الاتحاد الجمركي دون الانجرارا وراء حسابات ضيقة".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي فيما تسمح الحرب في أوكرانيا لأنقرة بالعودة إلى الساحة الدولية بسبب جهود الوساطة التي تقوم بها.

تعثرت المفاوضات بشأن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 2005، في السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد في بعض الأحيان مع بروكسل على ملفات عدة.

وفي نهاية عام 2020 رأت المفوضية الاوروبية أن فرص أنقرة في العضوية "متوقفة" بسبب القرارات التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي والتي اتخذها قادتها.

وقالت المفوضية في تقرير شديد اللهجة "واصلت تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي مع تراجع خطير في مجالات دولة القانون والحقوق الأساسية".

كانت العلاقات بين بروكسل وأنقرة توترت للغاية بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.

ويجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء في قمة تستمر يومين تخصص لمعالجة عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أيضا عقد قمة استثنائية لحلف شمال الاطلسي في بروكسل الخميس.

استقبل الرئيس التركي في غضون تسعة أيام أربعة قادة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتحاول تركيا، حليفة كييف العضو في الحلف الأطلسي، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا تسهيل الوساطة بين موسكو وكييف لكنها رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.

© 2022 AFP