الاردن يجري انتخابات مجالس البلديات والمحافظات

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لمستديرة وطرق مقفرة في عمان في 28 آب/أغسطس 2020 خلال فترة حظر التجول ضمن تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

عمان (أ ف ب) – يجري الاردن الثلاثاء انتخابات يختار فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.

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وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزا تضم 6937 صندوقا، أبوابها الساعة السابعة صباحا (05,00 ت غ) على أن تغلق في السابعة مساء.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة في تصريحات نقلها تلفزيون "المملكة" الرسمي بعد فتح مراكز الاقتراع إن الإقبال "يبشر بالخير".

وعبر عن أمله بأن "تكون نسب المشاركة مقنعة".

ويحق لنحو 4,6 مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين التصويت بينهم 2,4 مليون من الاناث، وفقا لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4646 مرشحا، بينهم 845 من الاناث.

وتقسم المملكة الى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.

واعلنت مديرية الأمن العام أن 55 ألف رجل أمن يعملون على حماية العملية الانتخابية.

ويشارك 140 مراقبا دوليا و5000 مراقب محلي بمراقبة سير الانتخابات.

واعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة رسمية ليتسنى للمواطنين الاقتراع.

وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في آذار/مارس 2021 بعد ان اكملت مدتها القانونية وهي اربع سنوات، تمهيدا للانتخابات الجارية.

وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور تشريعي أو رقابي سياسي لها.

وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة في آب/اغسطس 2017.

© 2022 AFP