تصفيات مونديال 2022: إبراهيموفيتش يعترف بنوع من "الهلع" من فكرة التوقف عن اللعب

يوناس ايكسترومر TT News Agency/ا ف ب

نجم المنتخب السويدي ونادي ميلان الايطالي زلاتان ابراهيموفيتش متحدثا خلال المؤتمر الصحافي قبل يومين من مواجهة تشيكيا في الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022. 22 اذار/مارس 2022

ستوكهولم (أ ف ب) – أقرّ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بنوع من "الهلع" بمجرد التفكير بالتوقف عن اللعب قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده ضد تشيكيا في الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 المقررة الخميس.

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لن يشارك ابراهيموفيتش في هذه المباراة بداعي الإيقاف، لكنه أكد تصميمه على "الذهاب حتى النهاية" إذا لم ينجح زملاؤه في خطف بطاقة التأهل.

وقال مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم (40 عاماً) في مؤتمر صحافي "لدي هذا الخوف، ماذا سيحصل (بعد اعتزاله)؟ ادرك جيدا بأن امكانيات كثيرة متاحة أمامي وبأني سأحصل عل الكثير من العروض. لكن هذا النوع من الادرينالين الذي أشعر به على أرضية الملعب لن أشعر به في أي مكان آخر".

وتابع "لهذا السبب أشعر بنوع من الهلع. أريد الاستمرار قدر الامكان والاستمتاع".

وشارك في المؤتمر الصحافي مهاجم مانشستر يونايتد الشاب أنتوني إيلانغا (19 عاما)، علماً بان ابراهيموفيتش لعب الى جانب والده الكاميروني الدولي سابقا جوزيف إيلانغا في صفوف نادي مالمو موسم 2000-2001.

واضاف زلاتان متوجها الى الصحافيين "استغلوا تواجدي على ارضية الملعب لأنكم لن تروا لاعبا مماثلا. ستشاهدون إيلانغا، وأقول هذا الأمر بكل احترام، لكنكم لن تروا ابراهيموفيتش وبالتالي عليكم استغلال هذا الأمر طالما كان متاحا أمامكم".

واعترف "إيبرا" بأنه في حال تأهل السويد لمواجهة بولندا لمعرفة هوية المتأهل منهما الى العرس الكروي، فإنه لن يستطيع اللعب على مدى 90 دقيقة "لا استطيع اللعب طوال المباراة لكن هذا الأمر نعرفه قبل تجمع المنتخب".

ويستطيع المنتخب الاعتماد على مروحة من المهاجمين هم بالإضافة الى إيلانغا، ألكسندر إسحاق (ريال سوسييداد الاسباني) وديان كولوشيفسكي (المعار حاليا الى توتنهام الإنكليزي من يوفنتوس الإيطالي)، واميل فورسبرغ (لايبزيغ الألماني).

وختم "هؤلاء هم المستقبل، لا يجب الاعتماد عليك كثيرا بل عليهم. أنا هنا لمساعدتهم من اجل ان يتقدموا".

وكان زلاتان عاد الى صفوف المنتخب الصيف الماضي بعد غياب 5 سنوات وذلك من أجل المشاركة في كأس أوروبا، لكن الإصابة ابعدته عن البطولة القارية.

© 2022 AFP