دوري "أن بي ايه": انتهاء موسم ليلارد

ستيف تشامبرز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد قبيل مباراة ضد اورلاند ماجيك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. بورتلاند، أوريغون، في 8 شباط/فبراير 2022

نيويورك (أ ف ب) – تعرض بورتلاند ترايل بلايزرز لضربة قاسية لأنه سيُكمل ما تبقى من منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لهذا الموسم من دون نجمه داميان ليلارد الذي يتعافى من عملية جراحية في عضلات معدته، وفق ما أعلن النادي الإثنين.

إعلان اقرأ المزيد

وقال بلايزرز إن ليلارد "أحرز تقدماً جيداً" في عملية التعافي "وسيواصل المرحلة النهائية من عملية تأهيله خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

واكتفى بلايزرز بتحقيق 26 انتصاراً مقابل 44 هزيمة حتى الآن، ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب المنطقة الغربية لكنه ما زال في دائرة الصراع على مقعد مؤهل الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، أو أقله الى الملحق المخصص للفرق التي تحتل المركز السابع حتى العاشر.

وشارك بلايزرز في الـ"بلاي أوف" في كل من المواسم الثمانية الماضية بوجود ليلارد في صفوفه، وحتى أنه وصل الى نهائي المنطقة الغربية عام 2019 حيث خسر أمام غولدن ستايت ووريرز.

وسجل ابن الـ31 عاماً ما معدله 24 نقطة مع 7.3 تمريرة حاسمة و4.1 متابعات خلال المباريات الـ29 التي خاضها هذا الموسم.

وكان من المتوقع أن يعود ليلارد الى الفريق هذا الشهر بحسب التشخيصات الأولية، لكن مدير عام النادي جو كرونين توقع في شباط/فبراير ألا يتمكن نجمه من معاودة اللعب هذا الموسم.

© 2022 AFP