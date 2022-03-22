دوري أن بي ايه: سيكسرز يُسقِط هيت رغم غياب إمبيد وهاردن

تايريس ماكسي (رقم 0) خلال مباراة لفريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضد شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. فيلادلفيا، بنسيلفانيا، في 7 اذار/مارس 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حسم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مواجهته المرتقبة مع ضيفه ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية 113-106 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك رغم غياب نجميه الكاميروني جويل إمبيد والوافد الجديد جيمس هاردن.

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وبغياب إمبيد بسبب أوجاع في ظهره وهاردن بسبب إصابة عضلية في الفخذ، برز تايريس ماكسي بتسجيله 13 من نقاطه الـ28 في الربع الأخير، بينها تسع متتالية خلال مرحلة حاسمة من اللقاء.

ولعب شايك ميلتون والتركي فوركان كوركماز دوراً أساسياً أيضاً في هذا الفوز بعدما سجل الأول 20 نقطة والثاني 18، ليضعا فريقهما على بعد مباراتين ونصف من هيت في صراعهما على زعامة المنطقة الشرقية.

وكشف ماكسي بعد الفوز الرابع والأربعين لفريقه القادم من هزيمة أمام تورونتو رابتورز، أن إمبيد قال لزملائه قبل البداية "+يجب أن تدخلوا الى هناك (الملعب) لتحقيق الفوز+. فأجبته +الرسالة وصلت+".

وبالفعل، وصلت الرسالة الى ماكسي بوضوح، إذ استلم زمام الأمور في آخر دقيقتين ونصف من اللقاء الذي كان متقارباً جداً منذ بدايته.

كان سيكسرز متقدماً بفارق نقطتين فقط حين توغل ماكسي نحو السلة وسجل نقطتين لفريقه مع أخرى من خط الرميات الحرة بعدما انتزع خطأ أيضاً، ليضع صاحب الأرض في المقدمة 106-101 قبل 2.18 دقيقة على النهاية.

وبعدما أخفق جيمي باتلر في محاولة لهيت من خارج القوس، نجح ماكسي في تسجيل ثلاثية وضعت فريقه في المقدمة 109-101، ثم بعد فشل كايل لاوري وتايلر هيرو في محاولتين للضيوف، أضاف اللاعب الذي يخوض موسمه الثاني في الدوري ثلاثية أخرى لتصبح النتيجة 112-101 قبل 1.03 دقيقة على النهاية.

وأشاد المدرب دوك ريفرز بلاعبه الذي "لا يعرف معنى للخوف. إنه يلعب بأريحية كبيرة في الوقت الحالي. لقد بذل مجهوداً كبيراً وكلما بذلت المزيد من الجهد، كلما أصبحت أكثر ثقة بنفسك. أعتقد أن هذا الأمر ينطبق تماماً على تايريس ماكسي".

ولم تنته الأمور عند هذا الحد بالنسبة لابن الـ21 عاماً، فبعدما خطف هيت الكرة من مضيفه، انطلق ماكسي مثل السهم لكي يعترض محاولة كايلب مارتن في آخر 21 ثانية من اللقاء الذي برز خلاله في صفوف الضيوف باتلر (27 نقطة) وبام أديبايو (22) ولاوري (20) من دون يتمكنوا من تجنيب فريقهم هزيمته الخامسة فقط في آخر 20 مباراة.

ورغم غياب كايري إيرفينغ لمنعه من المشاركة في المباريات البيتية لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأندري دروموند والأسترالي بن سيمونز للإصابة التي حرمت سيث كوري أيضاً من خوض الشوط الثاني، حقق بروكلين نتس فوزه السادس في آخر سبع مباريات وجاء على حساب ضيفه يوتا جاز 114-106 بفضل جهود كيفن دورانت الذي سجل 37 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الأخرى، حقق "الملك" ليبرون جيمس عودة موفقة الى مسقط رأسه أوهايو وقاد لوس أنجليس ليكرز للفوز على فريقه السابق كليفلاند كافالييرز 131-120 بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل"، بعدما سجل 38 نقطة مع 11 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وفاز شيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 113-99، هيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز 115-97، بوسطن سلتيكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 132-123، دالاس مافريكس على مينيسوتا تمبروولفز 110-108، بورتلاند ترايل بلايزرز على ديترويت بيستونز 119-115، وتشارلوت هورنتس على نيو أورليانز بيليكانز 106-103.

© 2022 AFP