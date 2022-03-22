فايزر ستؤمن علاجها ضد كوفيد للدول النامية

جويل ساجيه ا ف ب/ارشيف

حقنة وجرعة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في باريس

واشنطن (أ ف ب) – أعلن مختبر فايزر الأميركي الثلاثاء في بيان أن الشركة ستبيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة من علاجها ضد كوفيد-19 لليونيسيف التي ستخصصها للدول الإفريقية دون تحديد مبلغ الصفقة.

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ستكون منظمة الأمم المتحدة للطفولة مسؤولة عن توزيع أقراص Paxlovid في 95 دولة تمثل حوالي 53 % من سكان العالم.

وأضاف البيان "البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط-المنخفض ستكون قادرة على الحصول على العلاج بسعر التكلفة بينما ستدفع البلدان ذات الدخل المتوسط-المرتفع وفقًا لسلسلة الأسعار التي تحددها شركة فايزر".

وستبدأ عمليات التسليم في نيسان/أبريل.

علاج Paxlovid مخصص في المقام الأول للسكان الأكثر عرضة للاصابة (المسنون والاشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو المصابون بأمراض نادرة...). إنه يخفف من خطر دخول المستشفى أو الوفاة من كوفيد بنحو 85 %، وفقًا للتجارب السريرية.

الأسبوع الماضي أبرمت شركة فايزر اتفاقيات ترخيص برعاية الأمم المتحدة تسمح لـ 35 مختبرا بتصنيع نسخة نوعية بديلة وأقل تكلفة من هذه الحبوب.

حصلت على التراخيص 19 مختبرا هنديا وخمسة مختبرات صينية والأخرى موزعة على بنغلادش والبرازيل وجمهورية الدومينيكان والأردن وإسرائيل والمكسيك وباكستان وصربيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.

أنتجت شركة فايزر أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاح الذي طورته بالشراكة مع شركة بايونتيك الألمانية تحت اسم Comirnaty وبلغ إجمالي مبيعاتها 36,8 مليار دولار في عام 2021.

وارتفع حجم مبيعاتها وصافي أرباحها في عام 2021، وتخطط المجموعة لبيع مزيد من اللقاحات ب32 مليار دولار لهذا العام وعلاجها ضد كوفيد ب22 مليار دولار.

© 2022 AFP