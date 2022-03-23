اسرائيل تشيع قتلى هجوم نفذه متعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية

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من تشييع احدى ضحايا الهجوم الذي نفذه متعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة بئر السبع في اسرائيل في 23 اذار/مارس 2022

القدس (أ ف ب) – شيعت اسرائيل الأربعاء ضحايا هجوم دهس وطعن نفذه متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء في واحد من أكثر الهجمات دموية في البلاد في السنوات الأخيرة.

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ودفن الاربعة في اماكن مختلفة في مدينة بئر السبع جنوب البلاد حيث وقع الهجوم. وقال مستشفى سوروكا بالمدينة إن امرأتين أخريين تعرضتا لطعن في الصدر حالتهما مستقرة.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في محطة للوقود وخارج مركز تجاري في مدينة بئر السبع بعد الساعة الرابعة بعد الظهر الثلثاء.

واضافت ان المهاجم محمد أبوالقيعان هو مواطن عربي بدوي يعيش في إسرائيل حاول سابقًا الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وقُتل برصاص المارة المسلحين.

وأعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت عبر حسابه على تويتر أن "قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، سنعمل ضد الإرهابيين وسنلاحقهم أيضا ونلاحق من يساعدهم".

ودان المجلس المحلي في بلدة حورة في النقب التي يتحدر منها ابو القيعان "بشدة العملية العدائية " وأكد أن "الاعتداء على المواطنين الأبرياء هو عمل إجرامي وإرهابي".

من جهته، دان رئيس القائمة العربية الموحدة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) منصور عباس العملية "الإجرامية".

© 2022 AFP