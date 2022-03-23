المصنفة أولى بارتي تصدم عالم كرة المضرب باعتزالها اللعب عن 25 عاماً

آرون فرانسيس ا ف ب

منحت بارتي أستراليا لقبها الأول في بطولتها منذ 44 عاماً

سيدني (أ ف ب) – صدمت الأسترالية آشلي بارتي عالم كرة المضرب الأربعاء بعدما قررت المصنفة أولى عالمياً أن تضع حداً لمسيرتها في الملاعب عن 25 عاماً فقط، لتؤكد أن ما ألمحت اليه بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لم يكن من فراغ.

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وقالت بارتي الخميس في مقطع فيديو على انستغرام "اليوم صعب ومليء بالمشاعر بالنسبة لي حيث أعلن اعتزال كرة المضرب".

وفي مقطع الفيديو المؤثر الذي صورته بجانب صديقتها المقربة وشريكتها السابقة في فئة الزوجي كايسي ديلاكوا، قالت بارتي إنها "ممتنة لكل شيء قدمته لي هذه الرياضة".

وتابعت "أنا سعيدة جداً ومستعدة جداً وأنا أعرف في الوقت الحالي في قلبي كشخص، أن هذه هي الخطوة الصحيحة. أنا ممتنة جداً لكل شيء قدمته لي كرة المضرب. لقد منحتني كل شيء حلمت به وأكثر".

© 2022 AFP