بطولة إيطاليا: الكرواتي بروزوفيتش يجدد عقده مع إنتر حتى 2026

وصل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الى إنتر في العام 2015 قادمًا من دينامو زغرب

باليرمو (إيطاليا) (أ ف ب) – جدد لاعب الوسط الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عقده مع إنتر حتى العام 2026، وفق ما أعلن النادي الإيطالي الاربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

وأعلن بطل إيطاليا في بيان أنه "توصل الى اتفاق لتمديد عقد مارسيلو بروزوفيتش. سيكون لاعب الوسط البالغ 29 عامًا لاعبًا في إنتر حتى 30 حزيران/يونيو 2026".

وصل بروزفيتش الذي كان عقده ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، الى إنتر في العام 2015 قادمًا من دينامو زغرب وأصبح لاعبًا محوريًا في كتيبة المدرب سيموني إنزاغي التي تعاني هذا الموسم للدفاع عن اللقب.

قبل ثماني مراحل من النهاية، يحتل إنتر المركز الثالث في الترتيب على بعد ست نقاط من غريمه ميلان المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل من جاره، علمًا أنه كان متصدرًا بفارق أربع نقاط مع بداية العام الحالي.

خاض بروزوفيتش 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده وساهم في وصوله الى نهائي مونديال روسيا 2018 الذي خسره ضد فرنسا.

© 2022 AFP