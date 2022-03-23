دوري "أن بي ايه": عودة ناجحة لأنتيتوكونمبو تعيد باكس إلى الانتصارات

ثايرون هندرسون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

عاد يانيس أنتيتوكونمبو من الاصابة اثر غيابه لمباراة واحدة ليقود فريقه ميلووكي باكس للفوز على شيكاغو بولز ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في 22 آذار/مارس 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – تكللت عودة "العملاق" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من الاصابة بالنجاح عقب تسجيله 25 نقطة ليقود فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على شيكاغو بولز 126-98 الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة.

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غاب فارع الطول أنتيتوكونمبو (2.11 م) عن خسارة فريقه أمام مينيسوتا تمبروولفز 119-138 السبت جراء تعرضه لاوجاع في ركبته، ليعود متعطشاً للفوز أمام بولز.

وحقق ابن الـ 27 عاماً والمتوج بلقب أفضل لاعب في الموسم العادي عامي 2019 و2020، "دابل-دابل" اذ اضاف إلى رصيده التهديفي 17 مرتدة و5 تمريرات حاسمة، في حين كان جرو هوليداي أفضل المسجلين في صفوف باكس مع 27 نقطة، وأنهى سبعة لاعبين المباراة مع أكثر من 10 نقاط.

وحقق باكس الذي سيطر على المباراة منذ البداية حتّى النهاية وتقدم في بعض المرات بفارق 35 نقطة، فوزه الـ 45 مقابل 27 هزيمة ليعزز رصيده في المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

في فلوريدا، سجل اللاعب الناشىء الالماني فرانتس فاغنر 18 نقطة وقاد فريقه أورلاندو ماجيك لالحاق الخسارة الثالثة توالياً بغولدن ستايت ووريرز بفوزه عليه 94-90.

وتألق فاغنر في الشق الدفاعي بسرقتين وصدة، كما مرر 3 كرات حاسمة، فيما اضاف وندل كارتر جونيور 19 نقطة والموزع كول أنتوني 14.

ورغم الخسارة، حافظ ووريرز على مركزه الثالث في المنطقة الغربية (47-25)، في حين يحتل أورلاندو الذي خرج من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية وصافة القاع في ترتيب المنطقة الشرقية في المركز الرابع عشر مع 20 فوزاً مقابل 53 هزيمة.

وتألق في صفوف الخاسر المفتقد لجهود نجمه ستيفن كوري المصاب جوردان بول مع 26 نقطة، فيما أضاف كلاي تومسون 15.

في نيويورك، سجل تراي يونغ 45 نقطة لفريقه أتلانتا هوكس وقاده للفوز على نيويورك نيكس 117-111 على ملعب "ماديسون سكوير غاردن".

سجل يونغ 7 ثلاثيات من أصل 15، واضاف 8 تمريرات حاسمة، في حين ساهم الصربي بوغدان بوغدانوفيتش بـ 32 نقطة لهوكس الذي يقبع في المركز العاشر في المنطقة الشرقية برصيد 36 فوزاً والعدد ذاته من الهزائم، لكنه عزز حظوظه بخوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي اوف".

وبرز في صفوف الخاسر آر جيه جاريت مع 30 نقطة، فيما بقي نيكس في المركز الـ 12 في المنطقة الشرقية (30-42).

وفي مباراة أخرى، فاز دنفر ناغتس على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 127- 115.

© 2022 AFP