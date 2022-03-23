مانشستر يونايتد يتفاوض مع مدرب أياكس إريك تن هاغ (تقارير)

باتريسيا دي ميلو موريرا ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أجرى مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مفاوضات "إيجابية" مع مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تن هاغ من أجل الاشراف على الفريق اعتباراً من الصيف المقبل، أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

وأوكل يونايتد الى الألماني رالف رانغنيك مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم عقب إقالة النروجي أولي غونار سولشاير من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب.

وقالت "سكاي سبورتس" إن المحادثات مع تن هاغ كانت "إيجابية" وإن مسؤولي "الشياطين الحمر" أعجبوا برؤية المدرب الهولندي البالغ من العمر 52 عاماً والذي يشرف على أياكس منذ 2017، لكنها ترى أن من السابق لأوانه الحديث عن المرشحين للمنصب.

وتم التداول باسماء أخرى لتولي هذه المسؤولية الصعبة، مثل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يبدو في طريقه لترك باريس سان جرمان الفرنسي بعد خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، ومدرب إشبيلية الإسباني خولن لوبيتيغي أو مدرب المنتخب الإسباني وبرشلونة سابقاً لويس إنريكي.

وتم ذكر اسم المدرب الألماني لتشلسي توماس توخل كمرشح محتمل بسبب الاضطرابات التي يعيشها النادي اللندني على خلفية العقوبات المفروضة عليه وعلى مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، لكن مدرب بوروسيا دورتموند وسان جرمان سابقاً أكد التزامه بالنادي اللندني رغم الأوضاع الصعبة.

ومنذ توليه المهمة في 2017، قاد تن هاغ أياكس للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين عامي 2019 و2020، كما يتصدر ترتيب الموسم الحالي بفارق نقطتين أمام أيندهوفن.

ويمتد عقد المدرب السابق لرديف بايرن ميونيخ الألماني وأوتريخت حتى 2023، لكن يونايتد يتمتع بعلاقة جيدة جداً مع أياكس حيث يتولى حارس "الشياطين الحمر" السابق إدوين فان در سار منصب المدير التنفيذي.

من المؤكد أن مهمة أي مدرب سيتولى مسؤولية الإدارة الفنية ليونايتد ستكون شاقة مع فريق أمام عملية إعادة بناء، لاسيما مع وصول نجوم مثل الفرنسي بول بوغبا وجيسي لينغارد والأوروغوياني إدينسون كافاني الى نهاية عقدهم الصيف المقبل.

كما أن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ابن الـ37 عاماً الذي عاد الى يونايتد الصيف الماضي، غير مضمون بعد الموسم المخيب الذي شهد خروج الفريق الأسبوع الماضي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، وتخلفه في الدوري الممتاز بعد 30 مرحلة بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال مع مباراة مؤجلة أيضاً لصاحبه أرسنال.

وسيبقى رانغنيك مع يونايتد لعامين إضافيين في منصب استشاري بعد انتهاء مهمته الموقتة في ختام الموسم.

© 2022 AFP